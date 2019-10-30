DEAŞ için özel cezaevi

Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik ve SMO birlikleri karşısında tutunamayan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'yi dünya kamuoyunda sıkıştırmak için DEAŞ kartına başvurmuş ve cezaevlerindeki tüm DEAŞ'lıları serbest bırakmıştı. Bu DEAŞ'lıların bir kısmı Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Yakalanan DEAŞ'lılar arasında Fransa, Belçika, Rusya, Özbekistan uyruklu teröristler bulunuyor. Örgüt üyelerinin sorgu işlemleri halen Afrin, Cerablus, Azez ve Bab'da SMO birimleri tarafından yapılıyor. İfadeleri tamamlandıktan sonra teröristlerin işledikleri suçlara göre 'kısa dönemli DEAŞ üyeliği', 'yoğun olarak çatışmaya giren DEAŞ'lı savaşçılar' ve 'sempati boyutunda kalanlar' olarak üç gruba ayrılarak yargı önüne çıkarılacağı ifade ediliyor.

DEAŞ'lıları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde yerel meclislerin yönettiği adli makamlar yargılayacak. Zanlıların verilecek hükümler sonrası sadece onların kalacağı özel cezaevlerine konulacağı öğrenildi. DEAŞ'lılar Afrin, Bab, Azez ve Cerablus'taki hapishanelerde bir nevi 'karantina' altında tutulacak.

Yasemin Asan