TRT 2'den İYİ Parti'li vekile bayrak cevabı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabı üzerinden TRT 2'yi ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i hedef alan bir mesaj yayınladı. TRT 2'nin logososunda yer alan bayrağı fark edemeyen Türkkan, paylaşımında "TRT, bu kutlu günde ekranlarında bir Türk bayrağı olmamasını açıklayabilir mi" ifadeleri yer aldı. TRT 2 ise resmi Twitter hesabından Türkkan'a, "Belki de şurada bir yerde görmediğiniz, görmek istemediğiniz bir Türk bayrağı vardır" yanıtını verdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesaj ile TRT 2'yi ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i hedef aldı.

Belki de şurada bir yerde görmediğiniz, görmek istemediğiniz bir Türk bayrağı vardır. ???? pic.twitter.com/iy31bcddWh TRT 2 (@trt2tv) October 29, 2019

Türk bayrağını fark etmedi

TRT 2'nin logosunda yer alan Türk bayrağını fark edemeyen Türkkan, yayınladığı mesajda, "İbrahim Eren'in çiftliği TRT, bu kutlu günde ekranlarında bir Türk Bayrağı olmamasını açıklayabilir mi? Yoksa ressam Bob Ross'un mu çizmesini bekliyor?" ifadeleri yer aldı.

TRT 2'den cevap gecikmedi

Türkkan'ın paylaşımına TRT 2'den kısa süre içinde yanıt geldi. TRT 2 resmi Twitter hesabından logoyu fark etmeyen Türkkan'a, "Belki de şurada bir yerde görmediğiniz, görmek istemediğiniz bir Türk bayrağı vardır" ifadelerini kullandı.