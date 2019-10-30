Medipol Başakşehir'den asker selamı paylaşımı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Twitter hesabından asker selamı paylaşımında bulundu
|30 Ekim 2019 06:51
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Medipol Başakşehir'de farklı yıllarda oyuncular Semih Şentürk, Cenk Ahmet Alkılıç, Arda Turan, Emmanuel Adebayor, Edin Visca, Robinho, İrfan Can Kahveci, Azubuike Okechukwu'nun asker selamı verdiği fotoğraflara yer verilen paylaşımda, Türk bayrağıyla "Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de... SELAM OLSUN!" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Başakşehir Kulübü, Trabzonspor ile oynanan maç sonrası UEFA'nın oyuncuları İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlattığını açıklamıştı.
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