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İkinci yargı paketinde 'çocuk gelin' tartışması

Yargı reform paketinde küçük yaşta evliliklerle ilgili yer alacağı dile getirilen düzenleme tartışma yarattı. 'Çocukla evlilik gerçekleşmesi durumunda ceza ertelensin' maddesine muhalefet sert tepki gösterdi. TBMM Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Gamze Taşçıer "Bu yönde bir düzenleme istismara kapı aralar. Kabul edilemez" dedi.
 30 Ekim 2019 07:11
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İkinci yargı paketinde 'çocuk gelin' tartışması

Türkiye'de yargı reformu kapsamında hazırlanan paketlerin ikincisi yolda. Pakette küçük yaşta evlilikler ve nafaka ile ilgili yapılabilecek iki düzenleme ise tartışmalara yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen Mayıs ayında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında çıkartılması hedeflenen paketlerden ikincisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 160 maddelik düzenleme için toplamda 5 ya da 6 paketin çıkartılması hedefleniyor. Ancak ikinci paketle ilgili hazırlıklar daha tamamlanmadan pakette yer alacağı tahmin edilen nafaka ve küçük yaştaki evliliklerle ilgili iki düzenleme tartışmalara yol açtı. Konuya yakın siyasetçilerden edinilen bilgiye göre, ikinci ya da üçüncü pakette yer verilmesi konuşulan ancak son halini almayan düzenlemeye göre 'çocuk ile şahıs arasındaki yaş farkının 10'un üzerinde olmaması ve evlilik gerçekleşmesi halinde cezanın ertelenmesi' düşüncesinin olduğu iddia edliyor.

MHP'li vekiller de 'şartlı ceza indirimi ve infaz düzenlemesi' beklentilerini paylaşarak bu kapsamda 'küçük yaşta evlenmiş, ancak erkek cezaevinde olduğu için mağdur olan aileler' için bir düzenlemenin de plan dahilinde olduğunu ifade ediyor. Bu mağduriyetin de açılan kamu davasının yaklaşık 5-6 yıl sürmesiyle de 2-3 çocuklu bir ailenin babasının hapse girmesi olarak oluştuğuna dikkat çekiliyor. Sorunu gündeme getiren milletvekillerine göre Türkiye'de bu tür 5 bine yakın aile bulunuyor. TÜİK verilerine göre ise 2018'de Türkiye'de 23 bin 906 çocuk yaşta evlilik var.

Düzenlemeyi getirmek isteyen AK Parti ile MHP ise bunun "tecavüzcüleri aklama" olmadığını, erken yaşta evlilik yapmış ve bu evlilikten çocukları da olmuş ailelerin mağduriyetini gidermeyi amaçladıklarını, arkasında başka bir niyet bulunmadığını belirtiyor. Ancak kadın dernekleri düzenlemenin pakete konulması durumunda 2016'da gösterdikleri tepkiyi yinelemeye hazırlanıyor. Güllü, şu an için resmi görüşmelerle konuyu halletmeye çalıştıklarını ancak her zamankinden daha kararlı olduklarını söyleyerek "Merhamet denilerek hukukun üstüne geçilemez, biz merhamet adaleti değil hukuk adaleti istiyoruz" vurgusu yapıyor.

CHP-IYİ PARTİ: KABUL EDİLEMEZ

Karar'a konuşan TBMM Kadın, Erkek Fırsat Eşitliğ Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, "Teklif henüz komisyona gelmiş değil" diyerek şunları söyledi: "Teklif ama önümüzde ki ya da bir sonra ki pakette getirileceği AK Parti'li vekiller tarafından da ifade ediliyor. Sürekli mağduriyetlerin kendilerine iletildiğini ifade ediyorlar. Henüz bir tasarı yok ortada. Ancak bir önceki gibi çocuk istismarının önünü açacak bir düzenleme olursa asla kabul edilemez. Şüphesiz mağduriyetler vardır ama kişiye özel af düzenlemesi yapılmaz adrese teslim yasa olmaz." Komisyonun İYİ Parti'li üyesi Tuba Vural Çokal da olası düzenlemeye karşı çıktı. Çocuk yaşta evliliklerin önünün hiçbir koşulda açılmaması gerektiğini vurgulayan Çokal "İkinci yargı paketine ilişkin taslak çalışma henüz elimize ulaşmadı ve dolayısıyla bir grup kararımız bulunmuyor fakat kişisel olarak söyleyebilirim ki böyle bir düzenleme olamaz. Çocukların istismarcısıyla evlenmesi durumunun istismara cezai indirim getirmesi kabul edilemez. Karşı çıkacağım" diye konuştu.

EVLİ KALINAN SÜRE KADAR NAFAKA

İkinci yargı paketinde yer verilmesi düşünülen ve tepki çeken bir başka madde de yoksulluk nafakasının sınırlandırılması ile ilgili. Henüz son halini almayan paket ile nafakanın ik yıldan az olmamak şartıyla evlilik süresi kadar verilmesi öngörülüyor. Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu üyesi 196 kadın örgütü, 18 Ekim'de ortak bir bildirge yayımlayarak düzenlemeye karşı çıkmıştı. Yeni yargı paketinde bunlara ek olarak kadınlara ve yaşlılara ev hapsi gibi düzenlemeler de öngörülüyor. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın yaptığı son açıklamaya göre MHP'nin talep ettiği şartlı ceza indiriminin kanunlaşması durumunda, ilk etapta 93 bin, zaman içinde ise 36 bin olmak üzere toplam 129 bin kişinin tahliye olması bekleniyor.

HÜSEYİN İSTEMİL

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