Temsilciler Meclisi'nde peş peşe oylamalar: Önce 'soykırım', sonra yaptırım

ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün Türkiye'ye kaşrı iki önemli oylama yapıldı. 1915 Olayları'nı 'Ermeni Soykırımı' olarak oylayan Meclis, daha sonra Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla öngördükleri yaptırımları kapsayan tasarıyı kabul ettiler.

Karar tasarısı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu.

YAPTIRIM TASARISI OYLANDI

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı geçtiğimiz hatfa Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve Demokrat Chris Van Hollen tarafından sunuan yaptırım tasarısını kabul etti.

Bakanlar, askeri anlaşmalar, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) ve Halkbank'ı da kapsayan tasarı, 16 'hayır' oyuna karşı 403 'evet' ile Meclis'ten geçti.

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarısında, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları nedeniyle, operasyonla bağlantılı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile diğer bağlantılı bakanlara vize verilmemesi ve varlıklarının dondurulması istendi. Ayrıca Türkiye'ye operasyonlar için hizmet ile teknoloji sağlayan ABD vatandaşı olmayan kişilere de vize verilmemesi ve bu kişilerin varlıklarının dondurulması talep edildi.

Tasarı ayrıca Türk ordusuna ya da Türk savunma sanayisine destek veren Halkbank'a finansal yaptırımlar uygulanmasını istiyor. Yasa tasarısında Türkiye'nin S-400 satın alması nedeniyle uygulanmak istenen CAATSA yaptırımlarının da uygulamaya konulması Başkan Trump'tan talep ediliyor.

Tasarının en çok tartışılan kısmı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlıklarının araştırılmasının istenmesi oldu. Tasarı Temsilciler Meclisi'nden

geçtikten sonra şimdi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve burada oylanacak. Oylama için ise bir süre kısıtlaması yok.

ÇAVUŞOĞLU: UTANÇ VERİCİ BİR KARAR

Türkiye'den tasarının kabul edilmesine ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu "utanç verici bir karar" diyerek ABD'li vekilleri eleştirdi

DIŞİŞLERİ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatımız gerekçe gösterilerek ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının bugün (29 Ekim) ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz.

Üst düzey yetkililerimizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan bu tasarı, NATO çatısı altında sürdürülen Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD Yönetimi'yle 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır." denildi.

ERMENİSTAN BAŞBAKANI: TARİHİ BİR KARAR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, karara dair "ABD Kongresi'nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, milyonlarca soykırım mağdurunun soyundan gelenleri teselli eden; hakikate ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır" açıklamasını yaptı.

KALIN: TARİHİN SİYASETE ALET EDİLMESİ UTANÇ VERİCİ

ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı karar bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın şu ifadeleri kullanıd;

Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye'ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri Asala ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar.