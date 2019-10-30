1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temsilciler Meclisi'nde peş peşe oylamalar: Önce 'soykırım', sonra yaptırım

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını resmen 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Tasarı 11'e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi'inden geçti. Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısının yanı sıra Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri operasyonlarından dolayı yaptırımlar öngören bir tasarıyı da kabul etti
 30 Ekim 2019 07:25
Yazdır
Temsilciler Meclisi'nde peş peşe oylamalar: Önce 'soykırım', sonra yaptırım

ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün Türkiye'ye kaşrı iki önemli oylama yapıldı. 1915 Olayları'nı 'Ermeni Soykırımı' olarak oylayan Meclis, daha sonra Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla öngördükleri yaptırımları kapsayan tasarıyı kabul ettiler.

Karar tasarısı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu.

YAPTIRIM TASARISI OYLANDI

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı geçtiğimiz hatfa Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve Demokrat Chris Van Hollen tarafından sunuan yaptırım tasarısını kabul etti.

Bakanlar, askeri anlaşmalar, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) ve Halkbank'ı da kapsayan tasarı, 16 'hayır' oyuna karşı 403 'evet' ile Meclis'ten geçti.

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarısında, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları nedeniyle, operasyonla bağlantılı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile diğer bağlantılı bakanlara vize verilmemesi ve varlıklarının dondurulması istendi. Ayrıca Türkiye'ye operasyonlar için hizmet ile teknoloji sağlayan ABD vatandaşı olmayan kişilere de vize verilmemesi ve bu kişilerin varlıklarının dondurulması talep edildi.

Tasarı ayrıca Türk ordusuna ya da Türk savunma sanayisine destek veren Halkbank'a finansal yaptırımlar uygulanmasını istiyor. Yasa tasarısında Türkiye'nin S-400 satın alması nedeniyle uygulanmak istenen CAATSA yaptırımlarının da uygulamaya konulması Başkan Trump'tan talep ediliyor.

Tasarının en çok tartışılan kısmı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlıklarının araştırılmasının istenmesi oldu. Tasarı Temsilciler Meclisi'nden

geçtikten sonra şimdi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve burada oylanacak. Oylama için ise bir süre kısıtlaması yok.

ÇAVUŞOĞLU: UTANÇ VERİCİ BİR KARAR

Türkiye'den tasarının kabul edilmesine ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu "utanç verici bir karar" diyerek ABD'li vekilleri eleştirdi

DIŞİŞLERİ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatımız gerekçe gösterilerek ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının bugün (29 Ekim) ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz.

Üst düzey yetkililerimizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan bu tasarı, NATO çatısı altında sürdürülen Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD Yönetimi'yle 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır." denildi.

ERMENİSTAN BAŞBAKANI: TARİHİ BİR KARAR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, karara dair "ABD Kongresi'nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, milyonlarca soykırım mağdurunun soyundan gelenleri teselli eden; hakikate ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır" açıklamasını yaptı.

KALIN: TARİHİN SİYASETE ALET EDİLMESİ UTANÇ VERİCİ

ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı karar bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın şu ifadeleri kullanıd;

Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye'ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri Asala ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Davutoğlu, Babacan ile ittifak kurabilir
30 Ekim 2019 13:18		 Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız
30 Ekim 2019 13:11
Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki
30 Ekim 2019 13:10		 Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor
30 Ekim 2019 12:43
'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'
30 Ekim 2019 12:09		 Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi
30 Ekim 2019 12:01
CHP ve AK Partililer fener alayında kol kola yürüdü
30 Ekim 2019 11:59		 'Türkçe tabela kullananlara vergi indirimi imkanı getirilmeli'
30 Ekim 2019 11:07
'Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz'
30 Ekim 2019 11:02		 MEB'den sınav hizmetlerinin kalitesini artırmak için büyük yatırım
30 Ekim 2019 10:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - '354 ilçemizde evde bakım hizmeti veriyoruz'13:18 - Davutoğlu, Babacan ile ittifak kurabilir13:14 - 'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:11 - Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız13:10 - Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki13:05 - Türkiye tapu kaydı sıralamasında dünyada 27. sıraya yükseldi12:58 - EGM: 21 ildeki 26 DEAŞ operasyonunda 100 kişi yakalandı12:49 - 29 Ekim'de Belediye Başkanına saldırı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?
12:45 - Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti12:43 - Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor12:33 - Bakan Ersoy: Ne gerekiyorsa yapacaksınız, bahane uydurmayın!12:29 - Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS12:09 - 'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'12:03 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:01 - İşyerinde kavgada ilk yumruğu atan yanar!12:01 - Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
Tapu harcı gerçek değerinden alınacak
Strateji ve Bütçe Başkanlığından, işçi alımları hakkında önemli genelge!
Konya'da cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
İkinci yargı paketinde 'çocuk gelin' tartışması
İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı
'Para bitince kapıyı gösteren sevgilisini öldürdü'
Türk Lirası fırtınadan sağlam çıktı
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 2
sınavları maliyetine yapıyoruz 3
Yazarlar arası benzerlik 2
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
medya 1
Memurlar.Net 3
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
entry'lerden yazarın cinsiyetini anlayabilen sözlük yazarları 1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
29.10.2019 anadolu efes vs kızılyıldız maci 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam