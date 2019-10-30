Gelişenler kazanırken TL seyretti

Son bir aydır birçok Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimleri dolar karışında değer kazandı. Yurtiçinde ise 'Barış Pınarı Harekatı' ve ABD'nin yaptırım söylemleri nedeniyle TL GOÜ'den negatif ayrıştı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını bekleyen piyasalar fiyatlamaya 1 aydır başladı. Dolar/TL son bir içinde 5.66 seviyelerinden 5.90'a kadar çıktıktan sonra, yeniden 5.70 seviyelerine kadar geriledi. Bu dönem içinde TL, dolar karşısında yüzde 2 değer kaybetti. Seçim döneminde olan Arjantin'de pezo 1 aylık dönemde 57.5'ten 59.4'e kadar çıktı. Arjantin pezosu da yüzde 3 değer kaybına uğradı. Olayların durulmadığı Şili'de pezo dolar karşısında bir ay önce 727.1 seviyesindeyken son işlem gününde 724.3 seviyesinde seyretti. Şili pezosu aynı dönemde yüzde 0,38 değer kazandı. Brezilya reali de kazananlardan oldu. Dolar karşısında 4.25 seviyesinde olan real 1 ay içinde 4.09'a kadar geriledi. Böylece dolar karşısında Brezilya realinin değeri yüzde 3,7 artış kaydetti. Bu dönemde Rus rublesi de kazananlardan. Dolar karşısında 64.7 seviyesinde olan ruble, 63.9'a kadar gerileyerek, yüzde 1,2 değerlendi. Meksika pezosu da dolar karşısında 19.7'den 19.1'e kadar indi. Son bir ayda pezonun dolar karşısında kazancı yüzde 3 seviyelerinde gerçekleşti.

Öte yandan piyasalar FED'in üçüncü faiz indirimine gitmesini bekliyor. Piyasa genelinde bu indirimin 25 baz puan olması öngörülüyor. Özellikle makro ekonomik verilerin kötü gelmesi, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin henüz bir sonuca bağlanamaması ve küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişeler FED'i faiz indirimine zorluyor. Finansal piyasalar FED'in faiz indireceği ihtimalini olumlu karşılıyor ancak bu indirimlerin reel ekonomiye ne kadar olumlu yansıyacağı şüpheyle bakılan konular arasında yer alıyor. FED temmuz ayında politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - 2,25 aralığına, eylül ayında da 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekmişti. FED ayrıca bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurmuştu. Tahvil alımları en erken gelecek yılın ikinci çeyreğinde biteceği açıklanmıştı.

ARALIK AYINDA DA İNDİRİM BEKLENİYOR

FED'in bu haftaki toplantısında muhtemelen faiz indirimine gidebileceğini ifade etti. FED'in artan küresel risklere tepki verdiğini aktaran FED Ekonomisti Cristoph Balz, bankanın ABD'nin iç ekonomisini de küresel yavaşlamadan korumaya çalıştığını dile getirdi. Balz, küresel yavaşlamanın zaten ABD'nin imalat sektörünü etkilediğini anlattı. FED'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,50 - 1,75 aralığına çekebileceğini söyleyen Balz, ekonomik risklerin hiçbir şekilde azalmadığına dikkati çekti. Görünümün belirsiz olduğunu, aralık ayında yapılabilecek bir indirimin daha haklı görülebileceğini ifade eden Balz, aralık ayında da bir faiz indirimi daha beklediğini aktarırken "FED para politikasında yaptığı düzeltmenin bir sigorta olarak anlaşılmasının devam etmesini istiyor" yorumunu yaptı.

FED EKONOMİK KRİZLE MÜCADELE EDEBİLİR

FED Ekonomisti Cristoph Balz, ABD'de enflasyonun çok zayıf gelmesi durumunda FED, politika faizini sıfır seviyelerine doğru çekebileceğini belirterek "Bu durumda da FED asla tedbirli bir seviyede hareket etmez. Bir ekonomik krizle mücadele edebilir. Yani politika daha farklı bir mecrada işler" ifadelerini kullandı. Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise FED'in faizlerde 25 baz puan indirime gideceği öngörüsünde bulundu. Ticaret politikasına ve diğer küresel faktörlere dayalı olarak devam eden belirsizliklerin ekonomiyi aşağı yönlü olarak etkilediğini dile getiren Levy, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda faiz indiriminde ara verileceği ve aralık ayında indirime gidilmeyeceği mesajları verebileceğini kaydetti.

ALİ YILDIRIM