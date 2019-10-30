Demiryolu ve tünel yapımları 2020'de de devam edecek
Demiryolu ve tünel yapımları 2020'de de devam edecek
|30 Ekim 2019 08:01
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılı Bütçe Raporu'nu TBMM'ye gönderdi. 2020 bütçe raporuna göre, Ulaştırma Bakanlığı 20 demiryolu, 31 suyolu ve 11 havayolu sektöründe olmak üzere toplam 62 projeyi hayata geçirecek.
Bakanlık bu projeleri hayata geçirmek için 8 milyar 470 milyon TL ödenek ayrıldı. Altyapıda en büyük pay demiryolunun oldu.
Rapora göre İstanbul'a yapılması düşünülen 3 katlı tünel ihalesi 2020'de gerçekleşecek.
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