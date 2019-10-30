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LGS örnek sorularına tepki: Bu soruları çözecek öğretmen var mı?

MEB 'in yayınladığı LGS için örnek sorular öğrenciler için zor olduğu yönünde sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.
 30 Ekim 2019 08:01
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LGS örnek sorularına tepki: Bu soruları çözecek öğretmen var mı?

MEB 'in yayınladığı LGS için örnek sorular öğrenciler için zor geldi. Özellikle uzun metinler, metinlerde açık dil kullanılmaması, sınava hazırlanacak öğrencileri kara kara düşündürüyor.

Sosyal medya yorumlarında MEB'in yayınladığı sorulara 'Bu soruları çözecek öğretmen var mı?' şeklinde değerlendirmeler yer aldı.

Yapılan eleştiriler özetle:

Soruların üst düzey kavrama ve muhakeme gerektiren sorular olduğu, bu soruları çözmesi gereken öğrencilerin sistem değişikliği nedeniyle 1 yıl daha erken okula başlamak zorunda kaldıklarını, bu soruların şimdiden ALES'e eşdeğer olduğunu, soruların müfredat içeriğinden çok uzak olduğu dile getirildi.

Memurlar.Net
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