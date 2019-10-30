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'Para bitince kapıyı gösteren sevgilisini öldürdü'

Kayseri'de evli 3 çocuk babası çiftçi, sosyal medyadan tanışıp aşk yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, "Tarlamı, ineklerimi sattırıp yedi. Para bitince kapıyı gösterdi" dedi
 30 Ekim 2019 08:30
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'Para bitince kapıyı gösteren sevgilisini öldürdü'

Kayseri'de çiftçilik yapan, evli ve 3 çocuk babası Aslan Aydemir (41), 5 yıl önce sosyal medyadan tanıştığı 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz (28) ile yasak aşk yaşamaya başladı. Köydeki tarlasını ve ineklerini satan Aslan Aydemir, evini terk sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ün, yanına yerleşti. İkilinin mutlu beraberlikleri, tarla ve ineklerden gelen 100 bin liranın bitmesiyle sona erdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sık sık tartışan çift arasında, önceki akşam aynı nedenlerle yine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce evdeki ekmek bıçağını alan Aslan Aydemir, sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü defalarca bıçaklayarak kaçtı. Çiğdem Tokgöz'ün çığlık seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Çiğdem Tokgöz'ün cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis cinayet zanlısı sevgiliyi kısa sürede yakaladı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Aydemir, "Onun için köydeki tarlamı, ineklerimi ve danalarımı 100 bin liraya sattım. Eşimi ve çocuklarımı terk edip yanına yerleştim. Para bitince benden ayrılmak istediğini söyleyip kapıyı gösterdi. Böyle olunca köye de geri dönemedim. Ben de bıçakladım" dedi. Talihsiz kadın ise dün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tokgöz'ün annesi, cenazede "Kadın katilleri. İdam istiyorum. Ocağımızı yaktınız, iki çocuğunu ortada koydunuz. Başkalarının canı da mı gitsin? Nasıl kıydın yavruma?" diye feryat etti.

Ali ALTUNDAŞ

Sabah
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