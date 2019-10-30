Konya'da cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi
|30 Ekim 2019 09:02
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Konya'nın Yunak ilçesinde oturan ve cinsiyet değiştirmek için tedavi gördüğü ileri sürülen Özlem K., iddiaya göre, İstanbul'da yaşayan, sevdiği B.E. adlı kız sayesinde bir süre önce İ.K.'nin ailesiyle tanıştı. Bir süre sonra B.E. ile arası bozulan Özlem K., İ.K. isimli kızı sevmeye başladı. Özlem K., Emirgazi'de oturan İ.K.'yi evinden kaçırdı. İ.K.'nin kaçırılması üzerine araştırma başlatan aile bireyleri, Özlem K. ve kızlarının Beyşehir'de olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ikilinin yanına giden aile, dönmeye ikna ettiği kızları İ.K.'yi evlerine getirdi.
Aile bireyleri, daha sonra jandarmaya gidip, Özlem K. hakkında şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Özlem K. de dün öğle saatlerinde Emirgazi'ye gidip, İ.K. ile yeniden kaçmak istedi. Aile, engel olmaya çalışınca yanında getirdiği, babasına ait ruhsatsız tabancayı başına dayayan Özlem K., ''Kendimi vururum. İ.K.'yi bana vereceksiniz'' dedi. Özlem K., bu sırada çıkan arbedede, ikiliye engel olmaya çalışan, İ.K.'nin amcasının oğlu Şenol K.'ye 2 el ateş etti. Kanlar içinde kalan ve karnından yaralanan Şenol K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arbedede dayak yiyen Özlem K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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