Cenaze yemeğinde yanlışlıkla 'esrarlı kek' servis edildi
|30 Ekim 2019 09:16
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BBC'de yer alan habere göre;
Almanya'da düzenlenen bir cenaze yemeğine katılan davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildiği anlaşıldı. Restoran sahibinin kızının biri esrarlı, diğer esrarsız iki tepsi kek pişirdiği, annenin ise yanlış tepsiyi alarak davetlilere ikram ettiği ifade ediliyor.
Almanya'da düzenlenen bir cenaze yemeğine katılan davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildiği anlaşıldı.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Wiethagen kasabasındaki bir restoranda düzenlenen cenaze yemeğine katılan davetlilerin, yedikleri keklerden dolayı baş dönmesi yaşadığı açıklandı.
Wiethagen Emniyeti'nin başlattığı soruşturmada, restoran sahibinin kızından davet için kekle hazırlamasını istediği anlaşıldı.
Restoran sahibinin 18 yaşındaki kızının, davette servis edilecek keklerin yanında bir de esrarlı kek pişirdiği, annenin ise yanlış tepsiyi restorana götürdüğü ifade edildi.
Almanya'da cenaze törenlerinin ardından davetlilere kek ve kahve ikram edilmesi geleneği var.
Olayın Ağustos ayında yaşandığı, ancak hem cenazeye hem de hayatını kaybeden yakınlarının yasını tutanlara saygı göstermek adına olayın kamuoyuna yeni açıklandığı belirtiliyor.
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