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İstanbul Boğazı'nda sis

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.
 30 Ekim 2019 09:32
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İstanbul Boğazı'nda sis

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis oluştu.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı.

Sisin etkili olduğu Kağıthane'de düşen görüş mesafesi, kara yolu trafiğinde aksamaya neden oldu.
Anadolu Ajansı
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