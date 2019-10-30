Yaptırım kararı sonrası dolarda hareketlilik yok
|30 Ekim 2019 09:34
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,7640
|5,7650
|Avro
|6,4080
|6,4090
|Sterlin
|7,3990
|7,4360
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7300
|5,7900
|Avro
|6,3600
|6,4300
|Sterlin
|7,3120
|7,4690
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7670 seviyesinden alıcı buluyor.
Haftanın ilk işlem gününde 5,72-5,75 bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,06 artışla 5,7353'ten tamamladı.
Dolar/TL, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 5,7670 seviyesinden alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,4065, sterlin/TL yüzde 0,05 artışla 7,3910 seviyesinde işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1115 ve dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 97,68 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmeleri gündemdeki yerini korurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.
Fed'in yüzde 1,75-2,00 aralığında olan politika faizini 25 baz puan daha indirerek yüzde 1,50-1,75 bandına çekeceğini tahmin eden analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararları, Türkiye sert bir şekilde kınadı. ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.
Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek açıklamaların takip edileceğini kaydetti.
Yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Almanya'da işsizlik ve ABD'de büyüme verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'in destek, 5,80'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
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