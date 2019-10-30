1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaptırım kararı sonrası dolarda hareketlilik yok

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 30 Ekim 2019 09:34
Yazdır
Yaptırım kararı sonrası dolarda hareketlilik yok

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7640 5,7650
Avro 6,4080 6,4090
Sterlin 7,3990 7,4360
ANKARA
ABD Doları 5,7300 5,7900
Avro 6,3600 6,4300
Sterlin 7,3120 7,4690

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7670 seviyesinden alıcı buluyor.

Haftanın ilk işlem gününde 5,72-5,75 bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,06 artışla 5,7353'ten tamamladı.

Dolar/TL, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 5,7670 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,4065, sterlin/TL yüzde 0,05 artışla 7,3910 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1115 ve dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 97,68 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmeleri gündemdeki yerini korurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Fed'in yüzde 1,75-2,00 aralığında olan politika faizini 25 baz puan daha indirerek yüzde 1,50-1,75 bandına çekeceğini tahmin eden analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararları, Türkiye sert bir şekilde kınadı. ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

Yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Almanya'da işsizlik ve ABD'de büyüme verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'in destek, 5,80'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
30 Ekim 2019 13:11		 Çeyrek altın ne kadar?
30 Ekim 2019 12:47
Gün ortasında dolar düşüşe geçti
30 Ekim 2019 12:03		 Gram altın 275 lira seviyelerinde
30 Ekim 2019 10:59
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
30 Ekim 2019 09:25		 Dövizde gün sonu fiyatları
28 Ekim 2019 17:10
Borsa günü düşüşle tamamladı
28 Ekim 2019 12:54		 Çeyrek altın ne kadar?
28 Ekim 2019 12:31
Gün ortası döviz fiyatları
28 Ekim 2019 12:16		 Gram altın 279 lira seviyelerinde
28 Ekim 2019 10:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:18 - Davutoğlu, Babacan ile ittifak kurabilir13:14 - 'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:11 - Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız13:10 - Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki13:05 - Türkiye tapu kaydı sıralamasında dünyada 27. sıraya yükseldi12:58 - EGM: 21 ildeki 26 DEAŞ operasyonunda 100 kişi yakalandı12:49 - 29 Ekim'de Belediye Başkanına saldırı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:45 - Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti
12:43 - Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor12:33 - Bakan Ersoy: Ne gerekiyorsa yapacaksınız, bahane uydurmayın!12:29 - Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS12:09 - 'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'12:03 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:01 - İşyerinde kavgada ilk yumruğu atan yanar!12:01 - Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi11:59 - CHP ve AK Partililer fener alayında kol kola yürüdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
Tapu harcı gerçek değerinden alınacak
Strateji ve Bütçe Başkanlığından, işçi alımları hakkında önemli genelge!
Konya'da cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
İkinci yargı paketinde 'çocuk gelin' tartışması
İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı
'Para bitince kapıyı gösteren sevgilisini öldürdü'
Türk Lirası fırtınadan sağlam çıktı
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
şu an çalan şarkı 2
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 1
medya 1
29.10.2019 anadolu efes vs kızılyıldız maci 1
entry'lerden yazarın cinsiyetini anlayabilen sözlük yazarları 1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
Patik çorap 3
Bağdadi'yi Öldüren Herkesle Evlenirim 4
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam