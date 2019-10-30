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Tapu harcı gerçek değerinden alınacak

Meclis'e sunulan yeni vergi düzenlemesiyle tapu harcı "gerçek devir ve iktisap bedeli" üzerinden ödenecek. 400 bin liralık ev için tapuda 100 bin lira üzerinden işlem yapılamayacak ve devletin vergi kaybı önlenecek
 30 Ekim 2019 09:39
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Tapu harcı gerçek değerinden alınacak

MECLİS'e sunulan 45 maddelik vergi paketiyle konut alım satımında da yeni dönem başlıyor. Mevcut yasaya göre, gayrimenkul devirlerinde ve ilk alımlarda tapu harcı emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen bedel üzerinden yatırılıyor. Yeni düzenlemeyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ya da yaptırılmış bir değer tespiti varsa, tapu harcı değerden az olmamak üzere "gerçek devir ve iktisap bedeli" üzerinden ödenecek.

CUMHURBAŞKANI'NA YETKİ

Böylece 400 bin liralık ev satılıyorsa tapuda 100 bin lira üzerinden işlem yapılamayacak. Konut ve işyeri satışlarında devletin yıllardır uğradığı vergi zararı sona erecek. Yeni düzenlemeyle gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devri işlemine ilişkin tapu harcı oranını, gayrimenkullerin harca esas alım satım bedellerine göre farklılaştırmaya yönelik Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Yasal düzenlemeyle tapu harcı için artık vatandaşın değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gerçek değer esas alınacak. Bugünkü uygulamaya göre kişinin beyanı ve rayiç bedel esas alındığı için 300 bin liralık ev alan kişi 100 bin lira beyanda bulunarak indirimli tapu harcı imkanından yararlanarak yüzde 3 vergi ödeyerek 3 bin lira tapu harcı ödüyor. Yasal düzenleme ile birlikte tapu harcı gerçek değerden yatacak, hem de düşük beyan sona erecek. Verginin yarısını evi alan yarısını da evi satan kişi ödeyecek.

DÜŞÜK GÖSTERENE CEZA

SONRADAN yapılan incelemede, tapu harcının emlak vergisi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce tespit edilen değerden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiği saptanırsa aradaki farkın yanı sıra yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası alınacak. Değerler periyodik olarak takip edilecek. Bölge değerinin altında işlem yapan vatandaş ya da firma uyarılacak, işlem yapıldıysa Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince inceleme yapılacak.

ADİL EMLAK VERGİSİ SİSTEMİ

TAŞINMAZ Değerleme Dairesi Başkanlığı ülke geneli için il, ilçe değer çalışması yapacak. Bu uygulamayla adil bir emlak vergisi sistemi kurulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı da, konut alım satımı konusunda "risk almayın, gayrimenkulünüze hak ettiği değeri verin" uyarısında bulunuyor.

Hazal Ateş
Sabah
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