Cumhurbaşkanlığı'nda siber teyakkuz

Türkiye'ye yönelik önceki gün okyanus ötesinden düzenlenen siber saldırı, uzmanlar tarafından püskürtülürken devletin zirvesi de siber saldırılara karşı Türkiye'yi daha donanımlı kılmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, devlet ve kamu kurumlarına yönelik saldırılardaki artışları değerlendirirken, "Siber güvenlik, artık kara, deniz, hava ve uzaydan sonra beşinci savaş ortamı olarak ülkeler için ulusal güvenliğin en önemli bileşeni durumunda. Bu kapsamda bizim yerli ve milli siber güvenlik çözümlerimiz ve siber tehdit istihbaratı çalışmalarımız mevcut" dedi.

Kamu Dijital Dönüşüm Lideri Koç, siber saldırıların savaşa dönüşmesinin ülkelerin tıpkı sınırları gibi verilerini ve dijital altyapılarını da korumasını zorunlu kıldığını belirterek, "Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak, sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmeye eşdeğer. Siber güvenlikte caydırıcı olmanın yolu bu alanda mevcut teknolojilere eşdeğer milli ürün ve çözümler geliştirmekten geçiyor" diye konuştu.

ÇOKLU KİMLİK DOĞRULAMA

Dünyada siber saldırıların yüzde 85'inin insanı hedef aldığını kaydeden Koç, şöyle devam etti: "En güçlü ve karmaşık parolaları kullansak bile siber güvenlik farkındalığını oluşturamadığımız durumlarda 'phishing' denilen oltalama saldırıları sonucunda saldırgana erişim bilgilerini kendi elimizle teslim ederek sistemlerin kapılarını açabiliyoruz. Kritik kamu sistemlerine erişimde mutlaka çoklu kimlik doğrulama tekniklerinin zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Tüm bankacılık sistemlerinde bu teknikler kullanılıyor, bunu yakında Dijital Türkiye'ye de getireceğiz. Yeni kimlik kartlarının kullanımı yaygınlaştığı zaman, çoklu kimlik doğrulama için biyometrik doğrulama tekniklerini de kullanarak güvenliğimizi bir üst seviyeye çıkartmış olacağız."

"Dünyanın en iyi teknolojisini kullanıyor olsanız bile koruyabileceğiniz alan yüzde 15" diyen Koç, teknolojik altyapılara düzenlenen birçok saldırının servis dışı bırakmaya yönelik olduğunu kaydetti.

BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ REHBERİ HAZIRLANIYOR

Kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken bilgi ve iletişim güvenliği tedbirlerini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyleyen Koç, "Söz konusu genelgenin yürürlüğe girmesini müteakiben Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlama çalışmaları başlatıldı. İlgili tüm kurumların katkısı alınarak hazırlanacak rehberin uzun vadede ülkemizin kamu hizmeti veren sistemlerinde, bilgi ve iletişim güvenliğinin sağlanmasına kılavuzluk yapması hedefleniyor" değerlendirmesini yaptı.

81 İLDE 81 SİBER KAHRAMAN

"81 İlde 81 Siber Kahraman" projesi hakkında da konuşan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda 23 ilde temsilcilerimiz var. Gönüllülük esasına dayalı bir proje. Biz onlara artık hacker demiyoruz, siber kahraman diyoruz. Ayrıca küçük yaşta farkındalığı sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Örneğin çocukların ve gençlerin sevdiği Rafadan Tayfa çizgi filminin Dijital Tayfa versiyonunu çıkartıyoruz. Senaryolar hazırlandı, üretim aşamasında. Bu gibi çalışmalarla çocuklara ve gençlere dijital ortamda kendilerini nasıl koruyabileceklerini anlatacağız."

BARIŞ ŞİMŞEK