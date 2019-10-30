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ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır" denildi.
 30 Ekim 2019 09:59
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ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisince 1915 olaylarıyla ilgili alınmış tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararının reddedildiği bildirilmiş, iç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Barış Pınarı Harekatıyla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisince kabul edilmesi de şiddetle kınanmıştı.
Anadolu Ajansı
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