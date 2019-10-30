İBB, konserler için 23 milyon TL harcadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, 29 Ekim konserleri, ses ve ışık gösterileri için 23 milyon TL harcadığı belirtildi
|30 Ekim 2019 10:13
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Dün İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla, Sultanahmet meydanında yapılan konserler ile şehrin farklı bölgelerindeki ses ve ışık gösterileri için, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 23 milyon TL harcadığı belirtildi.
Sosyal medyada gündem olan bu iddiayla ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yapmadı.
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