Kaza geçirdiği için okula gidemeyen öğrencisine evde ders veriyor

- Ağrı Diyadin Hüseyin Öner İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Enes Aydemir, yaz tatilinde okulların açılmasına 15 gün kala, geçirdiği kaza sonucu ayağının kırılması sebebiyle okula gidemedi. Okullar açılınca öğrencisi Enes'in okula gelememe sebebini babası Metin Aydemir'den öğrenen Beytullah Serdar, eve giderek öğrencisini ziyaret etti. Ziyaretten sonra Serdar, öğrencisi Enes'in tedavisinin tamamlanması için gereken süre içerisinde, ona hem moral vermek hem de geri kaldığı derslerde eksikliklerini gidermek amacıyla okul vakitleri dışında belli gün ve saatlerde evde ders anlatmaya başladı.

Yaşanan kaza sonrası öğrencisi Enes ile ailesinin geçirdiği sıkıntılı süreci anlatan Öğretmen Beytullah Serdar, okullar açılınca öğrencisinin okula neden gelmediğini merak edip, babasından durumu öğrendiğini söyledi.

Öğrencisinin kaza sonrası geçirdiği sıkıntılı süreçte yanında olmak istediğini ve onu yalnız bırakmak istemediğini dile getiren Serdar: "Enes, tatilde kaza geçirdi. Geçirdiği kaza sonrasında bacağında doku zedelenmesi ve kırık meydana geldi. Bu sebepten dolayı okula gelemedi. Yaklaşık iki ay oldu okullar açılmış. Ben de derslerinden geri kalmaması için ailesi ile görüşüp, evde Enes'e geri kaldığı derslerde yardımcı olabileceğimi söyledim. Onlar da kabul etti. Böylelikle okul vakitleri dışında Enes iyi olup okula gelene kadar, onunla evde ders işlemeye başladık. Bu sürede geride bıraktığımız konularda da eksiklerini tamamlamış olduk" dedi.

'Önemli olan ders anlatmak değil' Ayrıca öğretmenliğin, sadece okulda derse girip çıkmaktan ibaret olmadığını söyleyen Serdar, öğretmen olarak başka sorumluluklarının da olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Tabii burada önemli olan ders anlatmak değil. Öğretmen olarak bizim görevimiz sadece derse girip ders anlatmak değil. Bunun dışında da sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızdan bir tanesi de budur bana göre. Biz de bu sorumluluğumuz gereği bunu yaptık. Burada benim için dersten daha önemli olan Enes'in ruh sağlığı. Onun moral durumu. Bu sebepten dolayı ben daha çok burada onun yanında olduğumu göstermek istedim. Ona moral vermek istedim" 'Böyle İnsanlara hepimizin ihtiyacı var' Enes'in annesi Behice Aydemir, çocuklarını yalnız bırakmayıp desteğini bir an olsun esirgemeyen öğretmeni Beytullah Serdar'a teşekkür ederken, Baba Metin Aydemir, öğretmen Serdar'ın bu davranışı karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Okulların açılmasına 15 gün kala Enes kaza geçirdi. Bu sürede tedavi sürecinde hastane raporunu öğretmenimize götürdüm. O da bana Enes için elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi.

Bu şekilde düzenli olarak boş vakitlerinde eve gelip Enes'e geri kaldığı dersleri anlatarak ona moral verdi. Aile olarak da bize çok fazla desteği oldu. Ben buradan öğretmenimize ve onu yetiştiren ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten öğretmenimiz gurur duyulacak bir insan. Onun gibi insanlara hem bölge olarak bizim, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Sağlığına yavaş yavaş kavuşan ve bu hafta içerisinde ayağındaki alçıdan kurtulacak olan öğrenci Enes Aydemir ise okulunu çok özlediğini ve bir an önce okula gitmek istediğini dile getirerek, Öğretmeni Beytullah Serdar'a teşekkür etti. Geçirdiği kaza sonrası yaşadıklarını anlatan Enes, büyüyünce doktor olmak istediğini söyledi.