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Strateji ve Bütçe Başkanlığından, işçi alımları hakkında önemli genelge!

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, sözleşmeli personel ve işçi istihdamında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına uyarıda bulundu.
 30 Ekim 2019 11:04
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Strateji ve Bütçe Başkanlığından, işçi alımları hakkında önemli genelge!

Hatırlayacağınız üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin 1/a fıkrasında yer alan; "Atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri ile temizlik, koruma ve güvenlik, bakım ve onarım gibi destek hizmetleri için Cumhurbaşkanınca sürekli işçi kadrosu ihdas edilebilir." düzenlemesine aykırı olarak kurumlarca ilan verildiği, sürekli işçi kadrolarında unvan kapsamının genişletildiğini, Şoför, Fotoğrafçı Kameraman, Berber vb. alanlarda sürekli işçi ilanı verilmesinin ileride sorun yaratacağının açık olduğu ve Strateji ve Bütçe Başkanlığınca konu hakkında kamu kurumlarına uyarıda bulunarak 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine uygun şekilde sürekli işçi alımının tesis edilmesinin sağlanması gerektiği konusunda farklı tarihlerde yaptığımız haberlerde uyarılarda bulunmuştuk.

27 Eylül 2019 tarihli "Kamu Kurumları, İşçi Alımında Unvan Kapsamını Genişletiyor" başlıklı haberimiz için TIKLAYINIZ.

30 Eylül 2019 tarihli "Üniversite Kamu İşçisi Statüsünde Erkek Berberi Almak İçin İlana Çıktı" başlıklı haberimiz için TIKLAYINIZ.

Mevzuata aykırı şekilde verilen ilanların artması sebebiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sözleşmeli personel ve sürekli işçi istihdamında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili önemli bir yazı kamu kurumlarına gönderildi.

Buna göre; 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sürekli işçi istihdamının hizmet birimleri olarak atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik; hizmet türleri itibarıyla ise temizlik, koruma ve güvenlik, bakım ve onarım hizmetleri ile sınırlandırdığından, sürekli işçilerin sadece anılan hizmet birimlerinde ve/veya hizmet türlerinde çalıştırılması istenmiştir.

Bu bağlamda; mevzuatında öngörülen hizmet birimleri ve/veya hizmet türleri dışında sürekli işçi istihdam edilmesine yol açacak, atama işlemi tamamlanmamış alım süreçlerine ilişkin ilan, sınav vb. işlemlerle ilgili gerekli düzeltmelerin yapılacaktır.

İlave olarak, söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği 10 Temmuz 2018 tarihinden sonra istihdam edilmeye başlanan ve mevzuatta öngörülen hizmet birimleri ve/veya hizmet türleri dışında istihdam edilmekte olan sürekli işçilerin çalıştırıldıkları hizmet birimi ve hizmet türlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ilgili idarelerce sağlanacaktır.

Son olarak, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerin geçiş işlemi yapmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetler dışında başka bir işte çalıştırılmaması konusunda uyarıda bulunulmuştur.

Yavuz Selim KAPLAN

İŞTE STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞININ YAZISI
Memurlar.Net - Özel

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