Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
Mehmet Ali Erbil kalp yetmezliğinden Maslak'ta bir hastanede yoğun bakıma alındı.
|30 Ekim 2019 10:34
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Ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı.
Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi yaptığı açıklamada,
"Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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