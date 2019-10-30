1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yarım zamanlı çalışma hakkında kurumların son kez görüşü istendi!

Yıllardır belirlenemeyen doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslarda sona gelindi.
 30 Ekim 2019 14:05
Yazdır
Yarım zamanlı çalışma hakkında kurumların son kez görüşü istendi!

Bilindiği üzere, 29/01/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43 üncü madde ile devlet memurlarına çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarım zamanlı çalışabilme imkanı getirildi.

Ayrıca, söz konusu yasal düzenlemede yarım zamanlı çalışma hakkından hangi memurların yararlanıp yararlanamayacağı ile ilgili düzenleme yapılması öngörülmüştü.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından konu hakkında 28 Mart 2016 tarihinde kamu kurumlarından doğum sonrası yarım zamanlı çalışma şeklinden yararlanması öngörülmeyen personelin tabi olduğu mevzuat, kadro/pozisyon, hizmet sınıfı ve teşkilat bilgileri istenmişti.

Bu bağlamda, kamu kurumlarından gelen talepler neticesinde yapılan değerlendirmeler bir türlü çözüme kavuşmamış, üç yılı aşkın süredir yarım zamanlı çalışma hakkından memurlar yararlandırılamamıştı.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı, gelen talepler sonucu hazırladığı taslak yönetmeliği kurumların tekrar görüşünü açtı. Yönetmeliğin eki cetvele göre;

-Şube Müdürü ile dengi ve üstü yöneticiler,

-Sayman, Tahsildar, Veznedar,

-Kurumların yurtdışı teşkilatının tüm personeli,

-Dışişleri Bakanlığı nezdinde Merkez Teşkilatta olup yurtdışında görev yapan 28 farklı kadro unvanında personel,

-Ticaret Bakanlığında görev yapan Muhafaza Memuru, Kaptan, Makinist, Gemi Adamı,

-İçişleri Bakanlığına bağlı Mülki İdare Amirliği sınıfı personeli,

-Öğretmenler,

-MİT personeli,

-Adli Tıp Kurumuna bağlı Sağlık Teknikeri, Uzman (Adli Tıp Uzmanı) personeli,

-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Arama ve Kurtarma Teknisyeni,

-Diyanet İşleri Başkanlığının tüm personeli,

-Emniyet Genel Müdürlüğünün tüm personeli,

-Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli,

-Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan Orman Muhafaza Memurları,

-Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm personeli,

-Üniversite hastanelerinde görev yapan tüm personel,

-Belediyelerin İtfaiye ve Zabıta Teşkilatında görev yapan tüm personel,

-399 sayılı Kanuna tabi kurumlarda görev yapmakta olan Şube Müdürü ile dengi ve üstü yöneticiler,

Yarım zamanlı hakkından yararlandırılmaması öngörülüyor.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak yönetmelik hakkında kurumların nihai görüşü alındıktan sonra Yarım Zamanlı Çalışma ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanlığının onayına sunulacaktır.

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINDAN YARARLANDIRILMAYACAK MEMURLAR

KURUM

TEŞKİLAT

KADRO UNVANI

HİZMET SINIFI

TÜM KURUMLAR

TÜM TEŞKİLAT

SAYMAN

GENEL İDARE HİZMETLERİ

TÜM TEŞKİLAT

ŞUBE MÜDÜRÜ İLE DENGİ VE ÜSTÜ YÖNETİCİLER

(399 PERSONELİ DAHİL)

TÜM SINIFLAR

TÜM TEŞKİLAT

TAHSİLDAR

GENEL İDARE HİZMETLERİ

YURTDIŞI TEŞKİLATI

TÜM UNVANLAR

TÜM SINIFLAR

TÜM TEŞKİLAT

VEZNEDAR

GENEL İDARE HİZMETLERİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

MERKEZ

(YURT DIŞI TEŞKİLATINDA GÖREV YAPANLAR)

ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU

GENEL İDARE HİZMETLERİ

ADAY MESLEK MEMURU

ATAŞE

ATAŞE YARDIMCISI

BAŞKATİP

BAŞKONSOLOS

BAŞKONSOLOS YARDIMCISI

BİRİNCİ SINIF BAŞKONSOLOS

BÜYÜKELÇİ

BÜYÜKELÇİLİK BİRİNCİ MÜSTEŞARI

BÜYÜKELÇİLİK MÜSTEŞARI

DAİMİ TEMSİLCİ

DAİMİ TEMSİLCİ YARDIMCISI

DAİMİ TEMSİLCİLİK BİRİNCİ MÜSTEŞARI

DAİMİ TEMSİLCİLİK

MÜSTEŞARI

DANIŞMAN

ELÇİ

ELÇİ-DAİMİ TEMSİLCİ YARDIMCISI

ELÇİ-MÜSTEŞAR

HUKUK MÜŞAVİRİ

İKİNCİ KATİP

KONSOLOS

MAHALLİ KATİP

MASLAHAT GÜZAR

MUAVİN KONSOLOS

UZMAN MÜŞAVİR

UZMAN MÜŞAVİR YARDIMCISI

ÜÇÜNCÜ KATİP

TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

MUHAFAZA MEMURU

GENEL İDARE HİZMETLERİ

GÜMRÜK VE TİCARET

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAPTAN

TEKNİK HİZMETLER

GÜMRÜK VE TİCARET

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

MAKİNİST

TEKNİK HİZMETLER

GÜMRÜK VE TİCARET

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GEMİ ADAMI

GENEL İDARE HİZMETLERİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TÜM TEŞKİLAT

TÜM UNVANLAR

MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TÜM TEŞKİLAT

ÖĞRETMEN

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI

TÜM TEŞKİLAT

TÜM UNVANLAR

MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ

ADLİ TIP KURUMU

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

SAĞLIK TEKNİKERİ

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ

ADLİ TIP KURUMU GRUP BAŞKANLIKLARI

ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

UZMAN (ADLİ TIP UZMANI)

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ

ADLİ TIP KURUMU GRUP BAŞKANLIKLARI

ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

AFET VE ACİL DURUM

YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

TÜM TEŞKİLAT

ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ

TEKNİK HİZMETLER

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TÜM TEŞKİLAT

TÜM UNVANLAR

DİN HİZMETLERİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜM TEŞKİLAT

TÜM UNVANLAR

EMNİYET HİZMETLERİ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

TÜM TEŞKİLAT

TÜM UNVANLAR

JANDARMA HİZMETLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜM TEŞKİLAT

ORMAN MUHAFAZA MEMURU

GENEL İDARE HİZMETLERİ

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

TÜM TEŞKİLAT

TÜM UNVANLAR

SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ

TÜM TEŞKİLAT

TÜM UNVANLAR

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ

BELEDİYELER

İTFAİYE TEŞKİLATI

TÜM UNVANLAR

TÜM SINIFLAR

ZABITA TEŞKİLATI

TÜM UNVANLAR

TÜM SINIFLAR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
30 Ekim 2019 00:01		 1. Derece Hizmetli kadrosu artık mümkün mü?
29 Ekim 2019 10:07
Vergi müfettişleriyle ilgili 3 önemli düzenleme
26 Ekim 2019 00:04		 Kaldırılacağı açıklanan formasyon 'uzaktan eğitimle' öğrenci almaya devam ediyor!
25 Ekim 2019 00:06
'Ofis'ten sonra kamu yönetimine 'Lider' kavramı girdi
24 Ekim 2019 09:37		 İnsan Kaynakları Ofisinin görev ve teşkilatında önemli genişleme
24 Ekim 2019 09:33
KHK'lı şehit asker, OHAL Komisyonuna başvurmamış!
23 Ekim 2019 16:43		 Nöbetçi öğretmenden, nöbetçi Bakana selam olsun!
23 Ekim 2019 12:24
Stajyer avukatlıkta geçen süreler, memuriyet yıllık izninde sayılır mı?
23 Ekim 2019 10:04		 Ağustos atamaları güvenlik soruşturmaları, öğretmen adaylarını yıprattı
22 Ekim 2019 11:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:41 - Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz00:04 - Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları00:03 - 31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları00:00 - Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor23:46 - Üniversite öğrencisine çarpıp kaçan sürücü yakalandı23:40 - Belediye Başkanı, zabıta personeliyle halay çekti23:33 - 8 Yaşındaki Rüya'nın ölümünde doktor ihmali iddiası23:27 - Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltında23:21 - Twitter artık siyasi reklam almayacak23:16 - ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım
23:10 - Yeni Başkan, eski başkanı makam aracıyla evine bıraktı23:04 - Binali Yıldırım, Erdoğan ile nasıl tanıştığını anlattı22:59 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor22:53 - CHP'li Başkan: İstifa etmem için baskı yapıyorlar22:48 - 'Eroin bağımlısıyım' dedi, cezadan kurtulamadı22:43 - Batı Karadeniz için fırtına uyarısı22:37 - İmamoğlu: Türkiye elbette teröre karşı tedbir almalı22:31 - Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor
Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları
31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları
Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 1
aklını şaşırmak 3
ilk yumruğu yiyen şanslı 2
Patik çorap 2
pilot kalem 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 1
ermeni soykırım tasarısı 1
Memurlar.Net 3
F klavye 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam