Yarım zamanlı çalışma hakkında kurumların son kez görüşü istendi!
|30 Ekim 2019 14:05
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Bilindiği üzere, 29/01/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43 üncü madde ile devlet memurlarına çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarım zamanlı çalışabilme imkanı getirildi.
Ayrıca, söz konusu yasal düzenlemede yarım zamanlı çalışma hakkından hangi memurların yararlanıp yararlanamayacağı ile ilgili düzenleme yapılması öngörülmüştü.
Mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından konu hakkında 28 Mart 2016 tarihinde kamu kurumlarından doğum sonrası yarım zamanlı çalışma şeklinden yararlanması öngörülmeyen personelin tabi olduğu mevzuat, kadro/pozisyon, hizmet sınıfı ve teşkilat bilgileri istenmişti.
Bu bağlamda, kamu kurumlarından gelen talepler neticesinde yapılan değerlendirmeler bir türlü çözüme kavuşmamış, üç yılı aşkın süredir yarım zamanlı çalışma hakkından memurlar yararlandırılamamıştı.
Mülga Devlet Personel Başkanlığı, gelen talepler sonucu hazırladığı taslak yönetmeliği kurumların tekrar görüşünü açtı. Yönetmeliğin eki cetvele göre;
-Şube Müdürü ile dengi ve üstü yöneticiler,
-Sayman, Tahsildar, Veznedar,
-Kurumların yurtdışı teşkilatının tüm personeli,
-Dışişleri Bakanlığı nezdinde Merkez Teşkilatta olup yurtdışında görev yapan 28 farklı kadro unvanında personel,
-Ticaret Bakanlığında görev yapan Muhafaza Memuru, Kaptan, Makinist, Gemi Adamı,
-İçişleri Bakanlığına bağlı Mülki İdare Amirliği sınıfı personeli,
-Öğretmenler,
-MİT personeli,
-Adli Tıp Kurumuna bağlı Sağlık Teknikeri, Uzman (Adli Tıp Uzmanı) personeli,
-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Arama ve Kurtarma Teknisyeni,
-Diyanet İşleri Başkanlığının tüm personeli,
-Emniyet Genel Müdürlüğünün tüm personeli,
-Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli,
-Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan Orman Muhafaza Memurları,
-Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm personeli,
-Üniversite hastanelerinde görev yapan tüm personel,
-Belediyelerin İtfaiye ve Zabıta Teşkilatında görev yapan tüm personel,
-399 sayılı Kanuna tabi kurumlarda görev yapmakta olan Şube Müdürü ile dengi ve üstü yöneticiler,
Yarım zamanlı hakkından yararlandırılmaması öngörülüyor.
Mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak yönetmelik hakkında kurumların nihai görüşü alındıktan sonra Yarım Zamanlı Çalışma ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanlığının onayına sunulacaktır.
YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINDAN YARARLANDIRILMAYACAK MEMURLAR
|
KURUM
|
TEŞKİLAT
|
KADRO UNVANI
|
HİZMET SINIFI
|
TÜM KURUMLAR
|
TÜM TEŞKİLAT
|
SAYMAN
|
GENEL İDARE HİZMETLERİ
|
TÜM TEŞKİLAT
|
ŞUBE MÜDÜRÜ İLE DENGİ VE ÜSTÜ YÖNETİCİLER
(399 PERSONELİ DAHİL)
|
TÜM SINIFLAR
|
TÜM TEŞKİLAT
|
TAHSİLDAR
|
GENEL İDARE HİZMETLERİ
|
YURTDIŞI TEŞKİLATI
|
TÜM UNVANLAR
|
TÜM SINIFLAR
|
TÜM TEŞKİLAT
|
VEZNEDAR
|
GENEL İDARE HİZMETLERİ
|
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
|
MERKEZ
(YURT DIŞI TEŞKİLATINDA GÖREV YAPANLAR)
|
ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU
|
GENEL İDARE HİZMETLERİ
|
ADAY MESLEK MEMURU
|
ATAŞE
|
ATAŞE YARDIMCISI
|
BAŞKATİP
|
BAŞKONSOLOS
|
BAŞKONSOLOS YARDIMCISI
|
BİRİNCİ SINIF BAŞKONSOLOS
|
BÜYÜKELÇİ
|
BÜYÜKELÇİLİK BİRİNCİ MÜSTEŞARI
|
BÜYÜKELÇİLİK MÜSTEŞARI
|
DAİMİ TEMSİLCİ
|
DAİMİ TEMSİLCİ YARDIMCISI
|
DAİMİ TEMSİLCİLİK BİRİNCİ MÜSTEŞARI
|
DAİMİ TEMSİLCİLİK
MÜSTEŞARI
|
DANIŞMAN
|
ELÇİ
|
ELÇİ-DAİMİ TEMSİLCİ YARDIMCISI
|
ELÇİ-MÜSTEŞAR
|
HUKUK MÜŞAVİRİ
|
İKİNCİ KATİP
|
KONSOLOS
|
MAHALLİ KATİP
|
MASLAHAT GÜZAR
|
MUAVİN KONSOLOS
|
UZMAN MÜŞAVİR
|
UZMAN MÜŞAVİR YARDIMCISI
|
ÜÇÜNCÜ KATİP
|
TİCARET BAKANLIĞI
|
GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|
MUHAFAZA MEMURU
|
GENEL İDARE HİZMETLERİ
|
GÜMRÜK VE TİCARET
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|
KAPTAN
|
TEKNİK HİZMETLER
|
GÜMRÜK VE TİCARET
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|
MAKİNİST
|
TEKNİK HİZMETLER
|
GÜMRÜK VE TİCARET
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|
GEMİ ADAMI
|
GENEL İDARE HİZMETLERİ
|
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
|
TÜM TEŞKİLAT
|
TÜM UNVANLAR
|
MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ
|
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
|
TÜM TEŞKİLAT
|
ÖĞRETMEN
|
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ
|
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI
|
TÜM TEŞKİLAT
|
TÜM UNVANLAR
|
MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ
|
ADLİ TIP KURUMU
|
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
|
SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ
|
ADLİ TIP KURUMU GRUP BAŞKANLIKLARI
|
ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ
|
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
|
UZMAN (ADLİ TIP UZMANI)
|
SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ
|
ADLİ TIP KURUMU GRUP BAŞKANLIKLARI
|
ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ
|
AFET VE ACİL DURUM
YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
|
TÜM TEŞKİLAT
|
ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ
|
TEKNİK HİZMETLER
|
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
|
TÜM TEŞKİLAT
|
TÜM UNVANLAR
|
DİN HİZMETLERİ
|
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
TÜM TEŞKİLAT
|
TÜM UNVANLAR
|
EMNİYET HİZMETLERİ
|
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
|
TÜM TEŞKİLAT
|
TÜM UNVANLAR
|
JANDARMA HİZMETLERİ
|
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
TÜM TEŞKİLAT
|
ORMAN MUHAFAZA MEMURU
|
GENEL İDARE HİZMETLERİ
|
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
|
TÜM TEŞKİLAT
|
TÜM UNVANLAR
|
SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ
|
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ
|
TÜM TEŞKİLAT
|
TÜM UNVANLAR
|
SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ
|
BELEDİYELER
|
İTFAİYE TEŞKİLATI
|
TÜM UNVANLAR
|
TÜM SINIFLAR
|
ZABITA TEŞKİLATI
|
TÜM UNVANLAR
|
TÜM SINIFLAR
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