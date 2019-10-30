Yarım zamanlı çalışma hakkında kurumların son kez görüşü istendi!

Bilindiği üzere, 29/01/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43 üncü madde ile devlet memurlarına çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarım zamanlı çalışabilme imkanı getirildi.

Ayrıca, söz konusu yasal düzenlemede yarım zamanlı çalışma hakkından hangi memurların yararlanıp yararlanamayacağı ile ilgili düzenleme yapılması öngörülmüştü.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından konu hakkında 28 Mart 2016 tarihinde kamu kurumlarından doğum sonrası yarım zamanlı çalışma şeklinden yararlanması öngörülmeyen personelin tabi olduğu mevzuat, kadro/pozisyon, hizmet sınıfı ve teşkilat bilgileri istenmişti.

Bu bağlamda, kamu kurumlarından gelen talepler neticesinde yapılan değerlendirmeler bir türlü çözüme kavuşmamış, üç yılı aşkın süredir yarım zamanlı çalışma hakkından memurlar yararlandırılamamıştı.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı, gelen talepler sonucu hazırladığı taslak yönetmeliği kurumların tekrar görüşünü açtı. Yönetmeliğin eki cetvele göre;

-Şube Müdürü ile dengi ve üstü yöneticiler,

-Sayman, Tahsildar, Veznedar,

-Kurumların yurtdışı teşkilatının tüm personeli,

-Dışişleri Bakanlığı nezdinde Merkez Teşkilatta olup yurtdışında görev yapan 28 farklı kadro unvanında personel,

-Ticaret Bakanlığında görev yapan Muhafaza Memuru, Kaptan, Makinist, Gemi Adamı,

-İçişleri Bakanlığına bağlı Mülki İdare Amirliği sınıfı personeli,

-Öğretmenler,

-MİT personeli,

-Adli Tıp Kurumuna bağlı Sağlık Teknikeri, Uzman (Adli Tıp Uzmanı) personeli,

-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Arama ve Kurtarma Teknisyeni,

-Diyanet İşleri Başkanlığının tüm personeli,

-Emniyet Genel Müdürlüğünün tüm personeli,

-Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli,

-Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan Orman Muhafaza Memurları,

-Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm personeli,

-Üniversite hastanelerinde görev yapan tüm personel,

-Belediyelerin İtfaiye ve Zabıta Teşkilatında görev yapan tüm personel,

-399 sayılı Kanuna tabi kurumlarda görev yapmakta olan Şube Müdürü ile dengi ve üstü yöneticiler,

Yarım zamanlı hakkından yararlandırılmaması öngörülüyor.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak yönetmelik hakkında kurumların nihai görüşü alındıktan sonra Yarım Zamanlı Çalışma ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanlığının onayına sunulacaktır.

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINDAN YARARLANDIRILMAYACAK MEMURLAR