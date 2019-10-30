Başkent'te kaldırımlara formüller yazıldı
Ankara'da, Kızılay Yenileme Projesi kapsamında yollara yeni kaldırım taşları döşendi. Taşları özel kılan ise üstlerinde yer alan formüller oldu
|30 Ekim 2019 10:39
|Yazdır
AnkaraBüyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin ortak olarak yaptıkları, Kızılay Yenileme Projesi için çalışmalar devam ediyor. Dün sosyal medyada bu konu ile alakalı olarak yer alan görüntüler ise herkes tarafından takdir topladı.
Kızılay Yenileme Projesinde, yenilenen kaldırım taşlarında, matematik, fizik, kimya gibi derslerin formüllerine yer verildi. Ankara'da
öğrencinüfusunun yoğun olduğu yerlerden biri olan Kızılay'da böyle bir çalışmanın yapılması taraflı tarafsız herkes tarafından olumlu bir çalışma olarak nitelendirildi. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Kaynak: Haber.com
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye tapu kaydı sıralamasında dünyada 27. sıraya yükseldi
30 Ekim 2019 13:05
|Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS
30 Ekim 2019 12:29
|Çömleği, tarihi eser diye 18 bin liraya sattılar
30 Ekim 2019 11:14
|İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
30 Ekim 2019 10:50
|Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
30 Ekim 2019 10:34
|Cenaze yemeğinde yanlışlıkla 'esrarlı kek' servis edildi
30 Ekim 2019 09:16
|Güneydoğu kesimlerinde sıcaklık artacak - Haritalı
30 Ekim 2019 07:30
|'3 sene yaşarsın' denilen hasta sağlığına kavuştu
29 Ekim 2019 22:29
|Alman eğitimci minik öğrencileri hayata hazırlıyor
29 Ekim 2019 22:10
|Ablasının şikayetiyle uyuşturucudan kurtuldu
29 Ekim 2019 22:08