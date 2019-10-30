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Başkent'te kaldırımlara formüller yazıldı

Ankara'da, Kızılay Yenileme Projesi kapsamında yollara yeni kaldırım taşları döşendi. Taşları özel kılan ise üstlerinde yer alan formüller oldu
 30 Ekim 2019 10:39
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Başkent'te kaldırımlara formüller yazıldı

Ankara

Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin ortak olarak yaptıkları, Kızılay Yenileme Projesi için çalışmalar devam ediyor. Dün sosyal medyada bu konu ile alakalı olarak yer alan görüntüler ise herkes tarafından takdir topladı.

Kızılay Yenileme Projesinde, yenilenen kaldırım taşlarında, matematik, fizik, kimya gibi derslerin formüllerine yer verildi. Ankara'da

öğrenci

nüfusunun yoğun olduğu yerlerden biri olan Kızılay'da böyle bir çalışmanın yapılması taraflı tarafsız herkes tarafından olumlu bir çalışma olarak nitelendirildi. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kaynak: Haber.com
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