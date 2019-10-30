YÖK'ten lisansüstü programlarda azami süre için yeni görüş!

Bilindiği üzere, 30 Mayıs 2019 tarihli haberimizde; azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek ek sürelerin (tezli yüksek lisans için üç ay, doktora için altı ay) azami sürelere dahil edilmemesi konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görüş verildiği konusunu gündeme getirmiştik.

Yukarıda yer alan karar doğrultusunda tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ikinci kez savunması dönem içerisine denk gelmesi durumunda öğrencilere kayıt hakkının verilip verilemeyeceği ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yeniden görüş talep edilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda; tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ikinci tez savunmasının dönem içerisine denk gelmesi durumunda öğrencilere kayıt hakkının verilmesi; öğrencilik hakkından yalnızca uzatma süresi boyunca yararlanması gerektiği sonucuna varıldığı bildirilmiştir.

İŞTE GÖRÜŞ YAZISI