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Üniversite iki kez kapatmayı teklif etti. YÖK, atıl fakülteleri kapatmadı!

Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde atıl olan İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesi Sayıştay tarafından kamu zararı olarak raporlandırıldı.
 02 Kasım 2019 12:46
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Üniversite iki kez kapatmayı teklif etti. YÖK, atıl fakülteleri kapatmadı!

Sayıştay tarafından geçtiğimiz yıl Bursa Teknik Üniversitesinde yapılan denetimlerde; üniversite bünyesinde açılan İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesinin öğrencisinin bulunmadığı ve söz konusu birimlerin mevzuata uygun olarak çalıştırılamadığı tespit edilmiştir.

Sayıştay raporunda; İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesinin üniversitenin kurulduğu 2010 yılından (21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete/6005 sayılı Kanun) bu yana öğrencisinin olmadığı ve fiilen eğitime başlamadığını, ihtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen fakültelerin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına ve dolayısıyla kamu zararına yol açmakta olduğu değerlendirilmiştir.

Bursa Teknik Üniversitesi cevabında; iki fakültenin Teknik Üniversite konseptine uygun olmadığı paydaşlara iletildiği, Üniversitenin 2018-2033 yılları arası Gelişim Planında yer verilmediği, ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitenin görüşü alınmadan bu Fakültelerle ilgili öğretim elemanı yetiştirme, yurtdışına araştırma görevlisi gönderilmesi ve öncelikli alanlar kapsamında öğretim elemanı tahsis edildiği, iki fakültenin kapatılmasına ilişkin Üniversite tarafından 2015 ve 2017 yıllarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sunulan tekliflerin reddedildiği ve yine 26/12/2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Komisyonuna sunulan önerilerin uygun bulunmadığı bildirilmiştir.

İŞTE SAYIŞTAY RAPORU
Memurlar.Net - Özel

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