İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
Sis nedeniyle kuzeyde İstinye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında gemi geçişleri çift yönlü kapatıldı
|30 Ekim 2019 10:50
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İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle kuzeyde İstinye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın kuzeyde İstinye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişlerinin saat 09.45'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.
Açıklamada, sisin kalkmasının ardından Boğaz'ın gemi geçişlerine açılacağı belirtildi.
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