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Son 10 yılda gazete tirajları yüzde 50'ye yakın azaldı

Son 10 yılda gazete tirajları yüzde 50'ye yakın azaldı
 30 Ekim 2019 10:53
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Son 10 yılda gazete tirajları yüzde 50'ye yakın azaldı

Yıllara göre gazete tirajları belli olurken, 2018 yılında bu rakamın 1,29 milyar adet olduğu kaydedildi. 2005 yılına bakıldığında ise bu sayının 1,53 milyar adet olduğu saptandı. 2008 yılında 2,55 milyar adet tiraja sahip olan gazeteler son on yıl içerisinde yüzde 50'ye yakın tiraj kaybına uğradı. Gazetelerin okunma oranlarının gittikçe azalması da uzun süredir Türkiye'nin gündeminde yer aldı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, gazetelerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre gazetelerle ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 77 bin 509 olarak kayıtlara geçti. Sadece gazete tirajları ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi ise 524 olarak görüldü. Haber içerikleri incelendiğinde de yerel gazetelerde yaşanan maddi sıkıntıların ve kağıt fiyatlarının artmasıyla birlikte kapanan yayınların gündemde yer aldığı belirlendi.

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 yılındaki yerel, bölgeler ve ulusal gazetelerin toplam tirajı 1 milyar 288 milyon 836 bin 67 adet olarak oldu. Bu rakam geçmiş yıllarla kıyasladığında en yüksek gazete tirajlarının 2008 yılında olduğu saptanırken, rakamın 2 milyar 550 milyon 125 bin 909 adet olduğu gözlendi. 2005 yılındaki gazete tirajlarının toplamı ise 1 milyar 530 milyon 275 bin 540 adet olarak belirlendi. Veriler incelendiğinde ise 2013 yılından bugüne kadar gazete tirajlarının düzenli şekilde düşüş gösterdiği görüldü.
İhlas Haber Ajansı
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