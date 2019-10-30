Üniversite 'teze geçmemiş' olmak şartıyla araştırma görevlisi ilanı verebilir mi?

Bilindiği üzere, devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi istihdamı, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"e göre yapılmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe göre, Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı " aranmaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından 30 Ekim 2019 tarihli ve 30933 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim elemanı ilanında; 1 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi kadrosu yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan 3 araştırma görevlisi kadrosunu incelediğimizde; başvuracak adaylarda tez aşamasına geçmemiş olması şartı aranmıştır.

Yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi atamaları 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi çerçevesinde 50/d statüsünde yapılmaktadır. Dolayısıyla, kanunun emrettiği şekilde araştırma görevlisi kadrosuna atanabileceklerin öncelikle lisansüstü eğitime kayıtlı olması gerekmektedir. Üniversitenin gerek 2547 sayılı Kanunda gerekse mezkür yönetmeliğin yetki vermediği bir hususta araştırma görevlisi kadrosunda -tez aşamasına geçmemiş- olmak şartını araması adayların başvurusunu engellemektedir.

Diğer taraftan, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi alanında yetiştirilmek üzere verilen Araştırma Görevlisi ilanına; Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans eğitimi gören adayların başvurusuna imkan verilmemiştir. İlanın mevcut haline göre İlahiyat Fakültesi mezunu ve Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans eğitimine devam eden aday/ların başvurması istenmiştir.

Halbuki, amaç gerçekten bu alanda Araştırma Görevlisi yetiştirmekse, öncelikle "Din Sosyolojisi" alanında lisansüstü eğitimi görenlere de başvuru fırsatı tanınması gerekmektedir . İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Sosyoloji alanında lisansüstü eğitime devam eden kişi sayısı çok az olduğundan, akademik rekabete uygun bir alım olması mümkün olmayacaktır!

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından aşağıda yer verilen araştırma görevlisi ilanlarının yeniden değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.