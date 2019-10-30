'Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz'
|30 Ekim 2019 11:02
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Adalet Bakanı adliye açılış töreninde konuşma yaptı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:
Yargı mensuplarımızın terörün her çeşidine mücadelesine inancımız tamdır.
Hukuk devletinin alameti farikası bağımsız ve tarafsız yargıdır
Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz.
Tüm paydaşlarla birlikte hazırlamaya başlattık ve yakın zamanda yargı reformunda hedef olarak söylenen insan hakları eylem reformunu açıklayacağız
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.
Bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararının reddedildiği bildirilmiş, iç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı.
David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine iki tasarının kabul edilmesinin ardından, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Şiddetle kınanmıştı
Bakanlığın açıklamasında ayrıca Barış Pınarı Harekatı'yla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisince kabul edilmesi de şiddetle kınanmıştı.
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