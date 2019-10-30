Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleri
|30 Ekim 2019 11:08
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Bilindiği üzere, KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel, 399 sayılı KHK'ya tabi bulunmaktadır.
Sözleşmeli personelin maaş hesabı, devlet memurlarından farklıdır. 399'a tabi bir sözleşmeli personelin ücret kalemleri Temel Ücret, Başarı Ücreti, Kıdem Ücreti ve Ek Ödemeden oluşmaktadır. En önemli ücret kalemi ise temel ücrettir.
399'a tabi sözleşmeli personelin maaşlarının nasıl hesaplanacağına ilişkin olarak 2015 yılında, memurlar.net'te yayımladığımız haber için tıklayınız.
Diğer taraftan, KİT'lerde temel ücretler, kurumdan kuruma değişmektedir.
TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretlerini unvan bazında görmek için tıklayınız.
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