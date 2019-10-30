1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BES kumbarasındaki birikim 120 milyar liraya koşuyor

BES'te katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 108,3 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 7,5 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 115 milyar 818 milyon liraya ulaştı
 30 Ekim 2019 11:15
Yazdır
BES kumbarasındaki birikim 120 milyar liraya koşuyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 108,3 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 7,5 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 115 milyar 818 milyon lirayı buldu.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 16. yılını doldurdu.

- BES'ten emekli sayısı 110 bin kişiye dayandı

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

AA muhabirinin 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla EGM temel göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 18 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 916 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 93 milyar 257 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 15 milyar 90 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 108 milyar 347 milyon lira oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 109 bin 863'ü buldu.

- Katılımcıların fon tutarının 86 milyar lirası faizli fonlarda

BES katılımcı fon tutarının 83 milyar 488 milyon lirası faizli fonlarda, 9 milyar 769 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 13 milyar 977 milyon lirası faizli, 1 milyar 114 milyon lirası ise faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki çalışanların biriktirdiği 7 milyar 471 milyon TL'lik fon tutarının ise 2 milyar 765 milyon lirası faizli fonlarda, 4 milyar 706 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor.

Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 86 milyar 253 milyon lirası faizli, 14 milyar 475 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

- 10 ayda fon büyüklüğü 20 milyar lira arttı

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 875 bin 886, katılımcıların fon tutarı da 76 milyar 560 milyon lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 11 milyar 319 milyon lira, emekli olanların sayısı da 89 bin 141 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle 2018'in sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı 16 milyar 697 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 3 milyar 771 milyon lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 20 milyar 468 milyon liralık yükseliş görüldü. Emekli sayısı da 20 bin 722 kişi yükseldi.

- OKS'deki çalışan sayısı 5 milyon 313 bin

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı.

Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı. 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'den itibaren otomatik katılımla BES'e dahil olurken, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019'dan itibaren BES'li oldu.

Otomatik katılım istatistiklerine göre, 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemde bulunanların sayısı 3 milyon 417 bin 3 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı dönemde çalışanların fon tutarı da 1 milyar 793 milyon lira olmuştu. Geçen yılın sonu itibarıyla ise sistemde olanların sayısı 4 milyon 761 bin 688, çalışanların fon tutarı da 4 milyar 685 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Bu yıl 18 Ekim itibarıyla açıklanan verilere bakıldığında, otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 5 milyon 313 bine ulaşırken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı 7 milyar 471 milyon lira oldu.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 108 milyar 347 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 7 milyar 471 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 115 milyar 818 milyon lira oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2. El otomotiv piyasası canlılığını koruyor
30 Ekim 2019 11:08		 Borsa, güne düşüşle başladı
30 Ekim 2019 10:16
Ekonomik güven endeksi arttı
30 Ekim 2019 10:13		 Karayollarında durum
30 Ekim 2019 09:10
Demiryolu ve tünel yapımları 2020'de de devam edecek
30 Ekim 2019 08:01		 Gelişenler kazanırken TL seyretti
30 Ekim 2019 07:35
'İşsizlikle etkin mücadele için esnek çalışma şart'
29 Ekim 2019 12:20		 Marmaray 6 yılda 403 milyon kişi taşıdı
29 Ekim 2019 11:25
Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
29 Ekim 2019 11:20		 Bakan Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
29 Ekim 2019 10:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:14 - 'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:11 - Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız13:10 - Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki13:05 - Türkiye tapu kaydı sıralamasında dünyada 27. sıraya yükseldi12:58 - EGM: 21 ildeki 26 DEAŞ operasyonunda 100 kişi yakalandı12:49 - 29 Ekim'de Belediye Başkanına saldırı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:45 - Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti12:43 - Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor
12:33 - Bakan Ersoy: Ne gerekiyorsa yapacaksınız, bahane uydurmayın!12:29 - Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS12:09 - 'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'12:03 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:01 - İşyerinde kavgada ilk yumruğu atan yanar!12:01 - Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi11:59 - CHP ve AK Partililer fener alayında kol kola yürüdü11:52 - Osmaniye'de Sağlık çalışanlarına, 100 TL bonus
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
Tapu harcı gerçek değerinden alınacak
Strateji ve Bütçe Başkanlığından, işçi alımları hakkında önemli genelge!
Konya'da cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
İkinci yargı paketinde 'çocuk gelin' tartışması
İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı
'Para bitince kapıyı gösteren sevgilisini öldürdü'
Türk Lirası fırtınadan sağlam çıktı
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
şanışer 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
karakomik filmler 1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
Patik çorap 3
pilot kalem 1
F klavye 2
Yazarlar arası benzerlik 2
Bağdadi'yi Öldüren Herkesle Evlenirim 4
SON İLANLAR
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam