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İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı

luckywoodstore.sopsy.com adlı internet sitesindeki ürün için 1300 TL ödeyen Mersin'de çalışan bir memur, ürün gelmeyince ve firmanın sahibi telefonlara çıkmayınca, konuyu Savcılığa bildirdi.
 30 Ekim 2019 11:24
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İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı

https://luckywoodstore.sopsy.com adresindeki bir internet sitesinden luck wood Dougles dresuar eskitme ürün için, Mersin'de çalışan bir memur, 1300 TL ödeme yaptı. Ancak, firma yetkilisi 2 ay boyunca ürünü göndermeyince, dolandırıldığını belirterek Savcılığa başvurdu.

İnternette tüketici şikayetlerini yayımlayan sikayetvar.com sitesinde, firmayla ilgili çok sayıda şikayet de yer alıyor.

İşte, Savcılığa yapılan başvuru:
Memurlar.Net - Özel

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