İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı
luckywoodstore.sopsy.com adlı internet sitesindeki ürün için 1300 TL ödeyen Mersin'de çalışan bir memur, ürün gelmeyince ve firmanın sahibi telefonlara çıkmayınca, konuyu Savcılığa bildirdi.
|30 Ekim 2019 11:24
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https://luckywoodstore.sopsy.com adresindeki bir internet sitesinden luck wood Dougles dresuar eskitme ürün için, Mersin'de çalışan bir memur, 1300 TL ödeme yaptı. Ancak, firma yetkilisi 2 ay boyunca ürünü göndermeyince, dolandırıldığını belirterek Savcılığa başvurdu.
İnternette tüketici şikayetlerini yayımlayan sikayetvar.com sitesinde, firmayla ilgili çok sayıda şikayet de yer alıyor.
İşte, Savcılığa yapılan başvuru:
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