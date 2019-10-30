1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeri değiştirilen araştırma görevlisinin bağışıklık sistemi çöktü

Mobbine maruz kaldığı iddia edilen Araştırma görevlisi Merve A'nın görev yeri değiştirildikten sonra, bağışıklık sistemi çöktü ve hayatını kaybetti.
 30 Ekim 2019 11:44
Yazdır
Yeri değiştirilen araştırma görevlisinin bağışıklık sistemi çöktü

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İstatistik okuyan Merve A., daha sonra da Yüksek Lisans'ını ABD'de yapmış.

2015 yılında da Uşak Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış. Aynı zamanda da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Doktorasına devam etmiş.

MOBBİNG İDDİASI, GENÇ AKADEMİSYENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU İDDİASI

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, Merve A'yı Merkez Kampüsten, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda görevlendirme ile göndermiş.

Merve A. duruma itiraz edip, kararın geri alınmasını istemiş. Merve A., itiraz dilekçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na görevlendirilmem halinde, uzmanlık alanımla doğrudan ilişkisi olmayan bir birimde çalışmak zorunda kalacağım için, doktora tez çalışmalarım ve akademik kariyer geliştirme uğraşlarımın sekteye uğrayacağını düşünüyorum gerekçesini dile getirmiş.

Gerekçeler kabul edilmiyor ve Görevlendirme yazısı geri alınmıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İFLAS EDEN AKADEMİSYEN HAYATINI KAYBETTİ

Merva A. görevlendirildiği yerde yaklaşık 6 ay görev yaptıktan sonra rahatsızlanıp hastaneye gitmiş.

Grip şikayetiyle İzmir'de hastaneye yatırılıyor, bünye hiçbir ilaca olumlu cevap vermiyor ve vefat ediyor. İddiaya göre, doktor, "Bu kız büyük bir travma yaşamış, Stres ve duygusal çöküntüden bağışıklık sistemi çöktü. Enfeksiyonu durduramıyoruz demiş."

Merve A. 17 Ekim'de kurtulamayarak hayatını kaybetmiş.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Osmaniye'de Sağlık çalışanlarına, 100 TL bonus
30 Ekim 2019 11:52		 'Biyoteknoloji çok geniş yelpazeye yayılan bir çalışma alanı açtı'
30 Ekim 2019 11:29
'İkinci gün çalışmaları tamamlandı'
29 Ekim 2019 17:25		 18 polise 'kasten yaralama' suçlaması ile soruşturma
29 Ekim 2019 17:11
Adalet Bakanlığı'ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı
29 Ekim 2019 17:06		 İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneleri kaldırma kararı
29 Ekim 2019 17:00
Kütüphanelerdeki etkinlikler kılavuzda toplanacak
29 Ekim 2019 09:20		 Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı
29 Ekim 2019 09:14
Terör estiren 7 magandaya ceza yağdı
28 Ekim 2019 23:28		 Sağlıkta iki büyük organizasyonunun hazırlıkları tamamlandı
28 Ekim 2019 21:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:14 - 'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:11 - Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız13:10 - Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki13:05 - Türkiye tapu kaydı sıralamasında dünyada 27. sıraya yükseldi12:58 - EGM: 21 ildeki 26 DEAŞ operasyonunda 100 kişi yakalandı12:49 - 29 Ekim'de Belediye Başkanına saldırı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:45 - Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti12:43 - Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor
12:33 - Bakan Ersoy: Ne gerekiyorsa yapacaksınız, bahane uydurmayın!12:29 - Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS12:09 - 'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'12:03 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:01 - İşyerinde kavgada ilk yumruğu atan yanar!12:01 - Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi11:59 - CHP ve AK Partililer fener alayında kol kola yürüdü11:52 - Osmaniye'de Sağlık çalışanlarına, 100 TL bonus
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
Tapu harcı gerçek değerinden alınacak
Strateji ve Bütçe Başkanlığından, işçi alımları hakkında önemli genelge!
Konya'da cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
İkinci yargı paketinde 'çocuk gelin' tartışması
İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı
'Para bitince kapıyı gösteren sevgilisini öldürdü'
Türk Lirası fırtınadan sağlam çıktı
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.10.2019 anadolu efes vs kızılyıldız maci 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
Bağdadi'yi Öldüren Herkesle Evlenirim 4
Patik çorap 3
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 1
medya 1
Yazarlar arası benzerlik 2
karakomik filmler 1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
F klavye 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam