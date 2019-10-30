Yeri değiştirilen araştırma görevlisinin bağışıklık sistemi çöktü

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İstatistik okuyan Merve A., daha sonra da Yüksek Lisans'ını ABD'de yapmış.

2015 yılında da Uşak Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış. Aynı zamanda da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Doktorasına devam etmiş.

MOBBİNG İDDİASI, GENÇ AKADEMİSYENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU İDDİASI

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, Merve A'yı Merkez Kampüsten, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda görevlendirme ile göndermiş.

Merve A. duruma itiraz edip, kararın geri alınmasını istemiş. Merve A., itiraz dilekçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na görevlendirilmem halinde, uzmanlık alanımla doğrudan ilişkisi olmayan bir birimde çalışmak zorunda kalacağım için, doktora tez çalışmalarım ve akademik kariyer geliştirme uğraşlarımın sekteye uğrayacağını düşünüyorum gerekçesini dile getirmiş.

Gerekçeler kabul edilmiyor ve Görevlendirme yazısı geri alınmıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İFLAS EDEN AKADEMİSYEN HAYATINI KAYBETTİ

Merva A. görevlendirildiği yerde yaklaşık 6 ay görev yaptıktan sonra rahatsızlanıp hastaneye gitmiş.

Grip şikayetiyle İzmir'de hastaneye yatırılıyor, bünye hiçbir ilaca olumlu cevap vermiyor ve vefat ediyor. İddiaya göre, doktor, "Bu kız büyük bir travma yaşamış, Stres ve duygusal çöküntüden bağışıklık sistemi çöktü. Enfeksiyonu durduramıyoruz demiş."

Merve A. 17 Ekim'de kurtulamayarak hayatını kaybetmiş.