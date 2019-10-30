Osmaniye'de Sağlık çalışanlarına, 100 TL bonus
Osmaniye'de sağlık çalışanları 5 bin 880 TL promosyonun yanında 100 TL de bonus aldı.
|30 Ekim 2019 11:52
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Osmaniye'de çalışan sağlık personellerine Ziraat Bankası, 5 bin 880 TL ile anlaşmaya varıldı.
İhaleye giren 8 bankanın tekliflerinin ardından, son ikiye kalan Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası Ziraat Bankası olurken, kazanan Ziraat Bankası oldu.
Ayrıca, Ocak ayına kadar kredi kartı alan personele ise 100 Bonus verileceği belirtildi.
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