CHP ve AK Partililer fener alayında kol kola yürüdü
Muğla'nın Ula ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen AK Partili İsmail Akkaya ile partililer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Fener Alayı'nda CHP'liler ile yürüdü.
|30 Ekim 2019 11:59
|Yazdır
Fener Alayı sonrası açıklama yapan CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, "Cuma günü Fener Alayı için kaymakamlığa dilekçemizi verdik. Güzergahı da söyledik. Kaymakam Baha Başçelik, "Ayrı olmasın, biz de katılalım" dedi.
İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da, sorun yok, birlik beraberlik olsun diyince hep birlikte yürüdük" dedi.
Fener Alayına, Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, İlçe Jandarma Komutanı Mesut Yılmaz, CHP Milletvekili Mürsel Alban, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, Ak Partili ve CHP'liler ile vatandaşlar katıldı. Sanayi sitesinden başlayan yürüyüş Atatürk Anıtı'nda sona erdi.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız
30 Ekim 2019 13:11
|Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki
30 Ekim 2019 13:10
|Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor
30 Ekim 2019 12:43
|'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'
30 Ekim 2019 12:09
|Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi
30 Ekim 2019 12:01
|'Türkçe tabela kullananlara vergi indirimi imkanı getirilmeli'
30 Ekim 2019 11:07
|'Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz'
30 Ekim 2019 11:02
|MEB'den sınav hizmetlerinin kalitesini artırmak için büyük yatırım
30 Ekim 2019 10:57
|İBB, konserler için 23 milyon TL harcadı
30 Ekim 2019 10:13
|ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
30 Ekim 2019 09:59