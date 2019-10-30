Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi
Karabük Belediye Başkanı'nın geç gelen personeli işe almamasından sonra bugün, herkes zamanında mesaiye başladı
|30 Ekim 2019 12:01
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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz pazartesi günü belediye binasının kapısında beklemiş ve 08.40'tan sonra gelen çalışanları binaya almamıştı.
BİR KİŞİ HARİÇ HERKES ZAMANINDA GELDİ
Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildi, ancak bugün belediye çalışanları geç kalmadan mesaiye başladı.
Kapıdaki görevliler, 08.40'tan sonra kart okuyucuyu kapattı. Bir personel 08.40'tan sonra işe geldi, ancak onun da binaya girmesine izin verildi.
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