1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi

Karabük Belediye Başkanı'nın geç gelen personeli işe almamasından sonra bugün, herkes zamanında mesaiye başladı
 30 Ekim 2019 12:01
Yazdır
Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz pazartesi günü belediye binasının kapısında beklemiş ve 08.40'tan sonra gelen çalışanları binaya almamıştı.

BİR KİŞİ HARİÇ HERKES ZAMANINDA GELDİ

Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildi, ancak bugün belediye çalışanları geç kalmadan mesaiye başladı.

Kapıdaki görevliler, 08.40'tan sonra kart okuyucuyu kapattı. Bir personel 08.40'tan sonra işe geldi, ancak onun da binaya girmesine izin verildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız
30 Ekim 2019 13:11		 Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki
30 Ekim 2019 13:10
Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor
30 Ekim 2019 12:43		 'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'
30 Ekim 2019 12:09
CHP ve AK Partililer fener alayında kol kola yürüdü
30 Ekim 2019 11:59		 'Türkçe tabela kullananlara vergi indirimi imkanı getirilmeli'
30 Ekim 2019 11:07
'Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz'
30 Ekim 2019 11:02		 MEB'den sınav hizmetlerinin kalitesini artırmak için büyük yatırım
30 Ekim 2019 10:57
İBB, konserler için 23 milyon TL harcadı
30 Ekim 2019 10:13		 ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
30 Ekim 2019 09:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:14 - 'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:11 - Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız13:10 - Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki13:05 - Türkiye tapu kaydı sıralamasında dünyada 27. sıraya yükseldi12:58 - EGM: 21 ildeki 26 DEAŞ operasyonunda 100 kişi yakalandı12:49 - 29 Ekim'de Belediye Başkanına saldırı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:45 - Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti12:43 - Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor
12:33 - Bakan Ersoy: Ne gerekiyorsa yapacaksınız, bahane uydurmayın!12:29 - Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS12:09 - 'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'12:03 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:01 - İşyerinde kavgada ilk yumruğu atan yanar!12:01 - Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi11:59 - CHP ve AK Partililer fener alayında kol kola yürüdü11:52 - Osmaniye'de Sağlık çalışanlarına, 100 TL bonus
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
Tapu harcı gerçek değerinden alınacak
Strateji ve Bütçe Başkanlığından, işçi alımları hakkında önemli genelge!
Konya'da cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
İkinci yargı paketinde 'çocuk gelin' tartışması
İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı
'Para bitince kapıyı gösteren sevgilisini öldürdü'
Türk Lirası fırtınadan sağlam çıktı
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şanışer 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
şu an çalan şarkı 2
Memurlar.Net 3
F klavye 2
Bağdadi'yi Öldüren Herkesle Evlenirim 4
sınavları maliyetine yapıyoruz 3
29.10.2019 anadolu efes vs kızılyıldız maci 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam