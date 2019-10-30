Gün ortasında dolar düşüşe geçti
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|30 Ekim 2019 12:03
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
30 Ekim 2019 13:11
|Çeyrek altın ne kadar?
30 Ekim 2019 12:47
|Gram altın 275 lira seviyelerinde
30 Ekim 2019 10:59
|Yaptırım kararı sonrası dolarda hareketlilik yok
30 Ekim 2019 09:34
|Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
30 Ekim 2019 09:25
|Dövizde gün sonu fiyatları
28 Ekim 2019 17:10
|Borsa günü düşüşle tamamladı
28 Ekim 2019 12:54
|Çeyrek altın ne kadar?
28 Ekim 2019 12:31
|Gün ortası döviz fiyatları
28 Ekim 2019 12:16
|Gram altın 279 lira seviyelerinde
28 Ekim 2019 10:18