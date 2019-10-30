Bakan Ersoy: Ne gerekiyorsa yapacaksınız, bahane uydurmayın!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığı ile ilgili bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Trabzon'da ilk olarak restorasyon çalışmaları süren Ayasofya Camisi'ni gezerek yetkililerden süren çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Restorasyonu gerçekleştiren yüklenici firma yetkililerinin camiyi ziyaret eden turistler nedeniyle rahat çalışamadıklarını ifade etmeleri üzerine Bakan Ersoy, Mayıs ayına kadar çalışmaların tamamlanmasını isteyerek "Ne gerekiyorsa yapacaksınız, Bahane uydurmayın" talimatı verdi.

Sabah saatlerinde havayolu ile Ankara'dan Trabzon'a gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak EYOF Parkı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bir kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından beraberindeki Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile birlikte restorasyon çalışmaları süren Ayasofya Camisi'ne geçen Bakan Ersoy, burada restorasyon çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı, camiyi gezdi. Restorasyonu gerçekleştiren yüklenici firma yetkililerinin camiyi ziyaret eden turistler nedeniyle rahat çalışamadıklarını ifade etmeleri üzerine Bakan Ersoy, bazı kısımlarını ziyarete kapatarak çalışmalarını ve Mayıs ayına kadar çalışmaların tamamlanmasını isteyerek "Ne gerekiyorsa yapacaksınız, Bahane uydurmayın" talimatı verdi.

Ardından Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, sonrasında eski Ortahisar Kaymakamlığı olarak kullanılan ve bakanlıklarına tahsis edilen binayı, Trabzon Müzesi olarak kullanılan Kostaki Konağı'nı ziyaret ederek restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Trabzon gezisinde restorasyonu tamamlanan ancak bir türlü ziyarete açılamayan Boztepe'deki Kızlar Manastırı'nı da gezen Bakan Ersoy, buranın bir an önce ziyarete açılmasını istedi.

Trabzon şehir merkezindeki ziyaretlerin ardından Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'na hareket etti.