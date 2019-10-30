Çeyrek altın ne kadar?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.836,00 lira oldu
|30 Ekim 2019 12:47
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.836,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|278,20
|278,40
|275,40
|275,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.833,00
|1.854,00
|1.815,00
|1.836,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|253,70
|257,70
|251,00
|255,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.792,00
|1.812,00
|1.774,00
|1.794,00
|Yarım Ziynet
|896,00
|906,00
|887,00
|897,00
|Çeyrek Ziynet
|448,00
|453,00
|443,00
|448,00
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