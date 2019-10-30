EGM: 21 ildeki 26 DEAŞ operasyonunda 100 kişi yakalandı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayısında olan DEAS'a yonelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı.
|30 Ekim 2019 12:58
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