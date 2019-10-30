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Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların Kongre'yi bu kararından döndüreceklerine, Kongre'nin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum
 30 Ekim 2019 13:10
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Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'yi hedef alan iki tasarının kabul edilmesine ilişkin, "Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, Kongre'yi bu kararından döndüreceklerine, Kongre'nin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum." dedi.

Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

ABD Temsilciler Meclisi kararlarına ilişkin soru üzerine Akar, konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Akar, bir taraftan Türkiye'nin hudutlarının ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde gerekli güvenli bölgeyi oluşturmak suretiyle Suriyelilerin evlerine güvenle ve gönüllülük esasına göre dönmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

DEAŞ ile PYD/YPG/PKK başta olmak üzere ne kadar terör örgütü varsa mücadeleyi sürdürdüklerini söyleyen Akar, "Bu çalışmaların anlaşılması lazım. Bu çalışmaların iyi değerlendirilmesi lazım. Bu çalışmaları yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin herhangi bir şekilde böyle yanlış muameleye tabi tutulmaması lazım. Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, Kongre'yi bu kararından döndüreceklerine, Kongre'nin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Akar, bir soru üzerine "Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmelerimiz de biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

"Görüşmede devriyeyle ilgili detaylar da konuşuldu mu? Devriye ne zaman başlayacak?" sorusuna Akar, "Her şey konuşuldu. Devriyeler önümüzdeki günlerde başlayacak, 1-2 güne başlar." karşılığını verdi.

Terörle mücadeleye ilişkin soru üzerine Akar, "Her zaman söylediğimiz gibi DEAŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bu çerçevede 3 bin DEAŞ'lı teröristi Suriye'nin kuzeyinde, 700 civarında DEAŞ'lı teröristi de Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiğini hiçbir zaman unutmayalım. Bu mücadeleye herhangi bir şekilde zarar vermemek için alınan kararların, yapılan açıklamaların dikkatle yapılmasının terörle mücadele bakımından çok büyük önemi olduğunu sadece Türk değil, aynı zamanda Amerikan kamuoyunun da dikkatlerine sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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