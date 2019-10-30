Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız
|30 Ekim 2019 13:11
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.
"GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞMEYELİM"
Erdoğan, AK Parti milletvekillerine sert çıkarak şu ifadeleri kullandı:
"Meclis grubumuz olarak sizlerden ricam da komisyon ve genel kurul gündemindeki kanun çalışmalarını hataya vermeyecek şekilde hassasiyetle yürütmenizdir. Tabii bir parantez açıyorum, değerli arkadaşlar. Allah rızası için parlamento çalışmalarınızda karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda, zorda bırakmayın. Toplantı yeter sayısında grubumuzu darda, zorda bırakmayın. Önce toplantı yeter sayısı, karar sayısı, hep birlikte orada yer alacağız ki muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyelim. Bunları yapmazsak aldığımız ücreti kendimize helal kılamayız."
2 HAFTA ÖNCE DE FIRÇALAMIŞTI
Erdoğan 2 hafta önceki grup toplantısında da milletvekillerine kızmıştı. Erdoğan, "Burada hassas olmamız lazım. Hele bu dönemde daha hassas olmamız lazım. Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım. Bunu özel bir ricam olarak söylüyorum" demişti.
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