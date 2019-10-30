'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bu yıl Türkiye'ye yönelik 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Türkiye, siber güvenlik anlamında zor bir hedef haline geldi." dedi.

Sayan, Kamu Bilişim Derneği ve ICT Media iş birliğiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konferans salonunda düzenlenen "Kablosuz Ağların Geleceği ve 5G" etkinliğinde yaptığı konuşmada, siber saldırılara ve alınan tedbirlere dikkati çekti.

Türkiye'ye yönelik siber saldırıların çoğunlukla elektronik haberleşme altyapısını ve kamu kurumları başta olmak üzere bankacılık, enerji, sağlık gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşları hedef aldığına dikkati çeken Sayan, şöyle devam etti:

"Söz konusu saldırıların yüzde 99'unu dağıtık servis dışı bırakma (DDoS) ve oltalama (phishing) saldırıları oluşturmaktadır. Son günlerde özellikle bankacılık sektörüne çok yoğun DDoS atakları yapıldı. İçinde bulunduğumuz binada Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin (USOM) koordinasyonunda, 7/24 internet servis sağlayıcıları ve ilgili bankalar ile birlikte gerekli çalışmaları yaptık."

Sayan, bankacılık sektörüne yönelik hafta sonu gerçekleştirilen saldırıların belirli bir kurumun servislerini hizmet dışı bırakmaya yönelik DDoS saldırısı şeklinde gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Sayan, şunları söyledi:

"Bu saldırı kampanyasıyla alakalı bilgiler ilk olarak 27 Ekim Pazar gecesi ilgili bankanın yaptığı açıklamayla duyurulmuş olsa da esasen ilk dalga saldırı daha önce başladı. Söz konusu saldırı, 26 Ekim Cumartesi günü başlayan ancak vatandaşlarımızın aldığı hizmetleri etkileme kabiliyetine sahip olmayan ataklardı. Daha doğrusu bu atak savunma sistemleri tarafından çok hızlı bir şekilde bertaraf edildi. İkinci dalga DDoS saldırısı ise pazar günü başladı ve şiddetini artırarak yaklaşık bir buçuk gün devam etti. Bu süre zarfında yoğun olarak çok farklı tiplerdeki saldırı vektörleri bir arada kullanıldı."

- "Siber saldırılar yaklaşık 2 kat arttı"

Bu yıl işletmeciler tarafından USOM'a eylül ayı itibarıyla raporlanan saldırılara ilişkin bilgi veren Sayan, "2019'da Türkiye'ye 95 binin üzerinde saldırı gerçekleştirildi. Bu yıl raporlanan siber saldırıların, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat arttığını görüyoruz." dedi.

Sayan, son dönemde siber saldırılara karşı alınan tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Biz ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması için BTK bünyesinde faaliyet gösteren USOM aracılığıyla 7/24 esasıyla ülkemize yönelik siber saldırılarla savaşıyoruz. Ülkemizde özellikle 2015 yılı sonunda yaşanan ve internet hizmetlerini etkileyen saldırılardan sonra operatörlerimizin önemli oranda yatırım yapmasını sağladık. Bu noktada rakamsal bir bilgi paylaşmayı uygun bulmuyoruz ancak DDoS engelleme kapasitesini kat kat artırdığımızın altını çizmek istiyorum. Türkiye, siber güvenlik anlamında zor bir hedef haline geldi."

Siber tehditlerle mücadele kapsamında tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve makine öğrenmesi ile yapay zeka teknolojilerini temel alan yazılımlar kullanıldığını belirten Sayan, siber güvenliğe yönelik tehlikelerin daha oluşmadan kaynağında yok edilmesini amaçladıklarını bildirdi.

- İstanbul'da 5G Vadisi Açık Test Sahası için hazırlık

Sayan, BTK'nin koordinasyonunda 5G Vadisi Açık Test Sahası Projesi yürütüldüğünü hatırlatarak, "Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone iş birliğiyle 5G Vadisi Açık Test Sahası'nı Ankara'da oluşturduk ve burada testler gerçekleştiriliyor. İstanbul'daki test sahasının da İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ve operatörlerimizle birlikte alanını belirleyerek önümüzdeki günlerde resmi açılışını yapacağız." dedi.