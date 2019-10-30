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Davutoğlu, Babacan ile ittifak kurabilir

Yeni parti çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurmaylarından eski vekil Ömer Ünal iddialı açıklamalarda bulundu. "Partimizi ilan etmeden bile oy oranımız yüzde 13 civarında" diyen Ünal, parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan için de " Görüşmelerimiz devam ediyor. Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kurarsa yollarımız bir yerde kesişir. İki ayrı parti olarak siyasi bir ittifak kurulabilir" yorumunda bulundu.
 30 Ekim 2019 13:18
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Davutoğlu, Babacan ile ittifak kurabilir

Yeni parti çalışmalarını aralıksız sürdüren Ahmet Davutoğlu'nun, partisini Kasım ayında ilan etmesi bekleniyor. Hatta Davutoğlu, Konya'daki ekibine 'İl başkanlığı için bina bakın' talimatı vermişti. AKP Konya eski Milletvekili Ömer Ünal yeni partiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Ömer Ünal, yeni partinin Kasım ayı sonlarına doğru Ankara'da açıklanacağını belirtti.

"PARTİ TÜZÜĞÜ YÜZDE 95 HAZIR"

Yeni Partinin kurucular kurulu listesinin hazır olduğunu belirten Ömer Ünal, "Ahmet Davutoğlu hocamızın yeni partisi için birçok hazırlık tamamlandı. Partinin tüzüğü ve programı yüzde 95 oranında hazır sayılır. Kurucular kurulu listesi hazır. Partinin ismi ve logosu için birçok alternatif üzerinde çalışıyor. Yakın süreçte partinin ismi ve logosu da hazır olur. İl teşkilatları içinse birçok şehrimizde il binası bakılıyor. Kısa süre içerisinde il başkanlıklarımızın yerleri de belli olur" dedi.

"DİĞER PARTİLERDEN BİRÇOK KİŞİYLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Yeni parti için diğer partilerinden birçok kişinin Ahmet Davutoğlu ile görüşmek istediğini aktaran Ünal, "Özellikle AK Parti içerisinde kötü gidişattan rahatsız olan birçok kişi var. Bunların içinde mevcut milletvekilleri ve yöneticiler de var. Ahmet Davutoğlu hocamızla görüşmek istiyorlar. Sadece AK Parti değil, diğer partilerden de bazı isimlerle görüşme sağlanıyor. Mesela eski MHP Genel Başkan Yardımcılarından bir isimle de görüşüldü. Saadet Partisinden de bazı isimlerle görüşmeler sağlandı. Zamanı gelince kamuoyuyla bu isimler paylaşılır" diye konuştu.

"TOPLUMUN BÜTÜN KESİMLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Açıklanması beklenen yeni partinin her kesimden insanı temsil eden bir parti olacağını belirten Ömer Ünal, " Yeni harekatımızda kurulacak olan parti merkezde bir parti olacak ve toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Bunun için her iş ve meslekten çalışma grupları oluşturuldu. Özellikle gençlerimiz ve kadınlarımıza yönelik ciddi çalışmalarımız var" diye konuştu.

"ALİ BABACAN'IN PARTİSİYLE SİYASİ BİR İTTİFAK KURULABİLİR"

Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün kuracağı yeni parti ile yollarının bir yerde kesişeceğini belirten Ömer Ünal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Abdulah Gül ve Ali Babacan ile görüşmelerimiz devam ediyor. İlerleyen süreçler bize ne gösterir kestirmek zor. Siyasette 24 saatte çok şey değişebilir. Ama bence Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kurarsa yollarımız bir yerde kesişir. İki ayrı parti olarak siyasi bir ittifak kurulabilir" şeklinde konuştu.

"PARTİMİZİ İLAN ETMEDEN OY ORANIMIZ YÜZDE 13'E YÜKSELDİ"

Hem kendilerinin hem de bağımsız anket şirtketlerinin kurulacak yeni parti için anketler yaptırdığını belirten Ömer Ünal, " Hem biz hem de bağımsız anket şirketleri yeni partiler ve diğer partilerin oy oranlarıyla ilgili anket yaptırıyor. Anket sonuçlarında AK Parti'nin oyunun yüzde 30'un altına düştüğü görülüyor. Bu da AK Partinin artık halktan ne kadar kopuk yaşadığını gösteriyor. Başkanlık sistemiyle ekonomi, sağlık, tarım ve sanayinin her geçen gün kaybettiğini görüyoruz. Halkımız AK Parti'nin düştüğü durumu gayet net bir şekilde görüyor. Biz daha partimizi ilan etmeden oy oranımız yüzde 13 civarında. Partimiz kurulduktan ve yola çıktıktan sonra oy oranımız daha da yükselecektir. Çünkü toplumumuzun bizden bir beklentisi var, biz bunu net bir şekilde görüyoruz" şeklinde konuştu.

Müslüm EVCİ

Sözcü
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