Sezon başına göre hamsinin fiyatı 3 kat ucuzladı
|30 Ekim 2019 13:36
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Sezon başında tezgahlara 30 liradan düşen hamsinin kilogramı 10 liraya indi.
Edirne balık pazarındaki balıkçılardan Feridun Bistiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında hamsinin kilosunun 30 lira olduğunu söyledi.
Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandığını belirten Bistiren, "Vatandaşımız gelsin alsın, taze taze yesin. Diğer balıklarımızın da fiyatı iyi. Gelibolu sardalyanın kilosu 15, istavritin kilosu 20 lira. Balık fiyatlarında düşüş var." diye konuştu.
- "Özelliği küçük ve lezzetli olmasıdır"
Balıkçı Emekcan Taşdelen de hamsi fiyatının vatandaşı sevindirdiğini ifade etti.
Sezon başında hamsi kıtlığının yaşandığına dikkati çeken Taşdelen, "Hamsimiz Kırklareli İğneada'dan geliyor, tam Karadeniz'in başladığı yerden. Ekonomik fiyatlara satıyoruz. Yani herkes yiyor hamsiyi. Vatandaş hamsinin küçüklüğünden yakınıyor ama Karadeniz hamsisinin özelliği küçük ve lezzetli olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Balıkçı Hamza Köksoy, hamsi fiyatından balıkçının da balıkseverin de memnun olduğunu dile getirdi.
Balık fiyatının daha da düşeceğini aktaran Köksoy, şu anda tezgahın yıldızının hamsi olduğunu kaydetti.
Balık satın alan vatandaşlardan Özer Hatipdir ise haftada 3 kez balık tükettiğini, en faydalı besinin balık olduğunu anlattı.
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