Sınırda FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı
|30 Ekim 2019 13:40
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ve sınır birlikleri, Doyran köyü yakınlarında, askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçak yolla gitmeye hazırlanan, aralarında öğretmen ve emekli memurların da bulunduğu FETÖ şüphelisi A.R.C, A.C. ve Z.C'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler ifadelerinin alınması için jandarma komutanlığına getirildi.
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