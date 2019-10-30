Kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM, Kaymakamlık sınav giriş belgelerini yayımladı.
|30 Ekim 2019 14:02
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2019-Kaymakamlık Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
09 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık) Sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
09 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Kaymakamlık Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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