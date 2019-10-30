Antalya'da üniversite yerleşkesinde kavga
Başına aldığı darbeyle yaralanan üniversite öğrencisi, hastaneye kaldırıldı
|30 Ekim 2019 14:13
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Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'nde öğrenciler arasında çıkan kavgada darbedilen bir kişi yaralandı.
Yerleşkedeki bir kafeteryada öğrenciler arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi A.D, 6-7 kişilik bir öğrenci grubu tarafından darbedildi.
Sert bir cisimle vurulması sonucu başından yaralanan A.D, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
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