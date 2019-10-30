2 bin 500 liraya aldı, 5 bin 700 TL ceza yedi
|30 Ekim 2019 14:26
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Geçen hafta, Beşbinevler Mahallesi'nde bir kişinin motosikletiyle gürültü yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Mahalleye giden ekipler, Mehmet Arif Özdemir'den yanında oturduğu motosikletini çalıştırmasını istedi. Ancak, Mehmet Arif Özdemir çalıştırmayı reddetti. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Arif Özdemir'in ehliyetsiz olduğu belirlendi, motosikleti çalıştırıp, egzoz kontrolü yaptı. Motosiklette polis sireni ve yüksek desibel ses sistemi takılı olduğu saptandı. Trafikten men edilen motosiklet, çekiciye konularak otoparka götürüldü. Mehmet Arif Özdemir'e toplam 5 bin 700 TL ceza kesildi.
Özdemir, kaskını 130 TL'ye satıp, 130 TL'lik otopark ücretini ödeyerek motosikletini otoparktan aldı. Artık akıllandığını belirten Mehmet Arif Özdemir, "Parkta otururken 2 ekip birden geldi. 'Motoru çalıştır' dediler, çalıştırmadım, kendileri çalıştırdılar ve ceza yazdılar. Motoru 2 bin 500 TL'ye aldım, 2 bin TL masraf yaptım. 5 bin 700 TL cezam var. Bu motora göre fazla bence. Otoparka çektiler. Fazla param olmadığı için kaskımı sattım ve otoparktan çıkardım motosikleti. Cezadan sonra ehliyetimi alacağım, akıllandım. Trafik kurallarına uyacağım" dedi.
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