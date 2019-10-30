Görme engelli memurun hafızasında bin telefon numarası var

Hakkari Devlet Hastanesi'nin santralinde görev yapan 3 çocuk babası Eyüp Akdag, 'ayaklı rehber' olarak biliniyor.

Telefon numarasının bir defa kendisine söylenmesinin yeterli olduğunu ve hemen ezberlediğini söyleyen Akdag, santralde çalışmaktan memnun olduğunu ve işini çok sevdiğini anlattı. Akdag, Binden fazla telefon numarasını hafızamda tutuyorum. Herhangi bir yerde eğitim almadım. Hakkari'nin 3 ilçesinin ve Van'daki hastanelerin önemli numaralarını biliyorum. İnsanoğlu hangi organını daha da fazla kullanırsa o gelişir. Biz de işimiz gereği hafızamızı fazla kullanıyoruz dedi.

Akdag'ın bu yeteneği, hastane yöneticilerinin ve çalışanlarının da işini kolaylaştırıyor. Göreve ilk başladığında Eyup Akdağ'ın bu özelliğini duyarak kendisini merak ettiğini belirten Hakkari Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Nejdet Demir, personelinden çok memmun olduğunu kaydetti. Akdag'ın ses tonlarından insanları tanıdığını belirterek, İletişim kurmak istediğimiz bütün kurumların numaralarını ezbere biliyor. Mesela futbolcuların ayakları çalışıyor, terzilerin elleri, Eyup Akdağ ise hafızasını, zihnini kullanıyor ve geliştiriyor. Biz kendisinden çok memnununuz, becerisine hayranız. İnşallah onunla uzun bir süre daha çalışırız diye konuştu.