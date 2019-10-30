1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
 30 Ekim 2019 14:42
Yazdır
Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilere yönelik tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu Ö.S (32) ve M.H.E (32). ilçe merkezinde çalıştıkları iş yerlerinde gözaltına alındı. Zanlıların iş yerlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
30 Ekim 2019 19:07		 PKK şüphelileri sınırda yakalandı
30 Ekim 2019 17:25
Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi
30 Ekim 2019 16:31		 Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu
30 Ekim 2019 16:29
Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
30 Ekim 2019 15:39		 Muş'ta iki terörist etkisiz hale getirildi
30 Ekim 2019 15:26
FETÖ'den yargılanan eski öğretmene etkin pişmanlık indirimi
30 Ekim 2019 14:47		 Sınırda FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı
30 Ekim 2019 13:40
'DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 100 kişi gözaltına alındı'
30 Ekim 2019 12:58		 Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 55 gözaltı
30 Ekim 2019 10:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:41 - Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz00:04 - Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları00:03 - 31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları00:00 - Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor23:46 - Üniversite öğrencisine çarpıp kaçan sürücü yakalandı23:40 - Belediye Başkanı, zabıta personeliyle halay çekti23:33 - 8 Yaşındaki Rüya'nın ölümünde doktor ihmali iddiası23:27 - Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltında23:21 - Twitter artık siyasi reklam almayacak23:16 - ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım
23:10 - Yeni Başkan, eski başkanı makam aracıyla evine bıraktı23:04 - Binali Yıldırım, Erdoğan ile nasıl tanıştığını anlattı22:59 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor22:53 - CHP'li Başkan: İstifa etmem için baskı yapıyorlar22:48 - 'Eroin bağımlısıyım' dedi, cezadan kurtulamadı22:43 - Batı Karadeniz için fırtına uyarısı22:37 - İmamoğlu: Türkiye elbette teröre karşı tedbir almalı22:31 - Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen ve öğretmen adayları MEB'in yeni vizyonuna hazırlanıyor
Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları
31 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları
Türkiye'den Fransa'ya tepki: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karakomik filmler 1
şu an çalan şarkı 5
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 1
Abbiiee 2
F klavye 1
Bağdadi'yi Öldüren Herkesle Evlenirim 5
sınavları maliyetine yapıyoruz 3
sakallı kızlar 2
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam